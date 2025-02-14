Cу-57 или F-35: что выберет Индия? - Мнения ТАСС

Михаил Ходаренок — о новейших самолетах на выставке Aero India 2025 в Бангалоре

На оснащении Военно-воздушных сил Индии находится много образцов российского вооружения, индийская сторона с ним хорошо знакома. Более того, сейчас в Индии будет реализовываться программа создания многофункционального истребителя. Там, конечно, есть свои претенденты: уже известен целый набор боевых машин — участников тендера. Среди них называется и новейший российский истребитель пятого поколения Су-57Э. И шансы у нашего самолета, как я считаю, достаточно неплохие.

Россия впервые показала истребитель на выставке Aero India. Чем отличается Бангалор от всех предыдущих авиасалонов, так это тем, что здесь впервые встретились два истребителя пятого поколения — российский Су-57Э и американский F-35 — на статической площадке и в воздухе. Так что есть что сравнивать, что выбрать. И поскольку у нашей страны очень давние связи с Индией (не только в сфере оборонно-промышленного комплекса), существует общность и даже присутствуют взаимные геополитические интересы. Поэтому шансы у нашего истребителя определенно есть. Его тактико-технические характеристики индийской стороне известны, и при принятии соответствующих решений Нью-Дели, думаю, наш самолет индийцев ничуть не разочарует.

Защищает летчика

Безусловно, у нас недостаточно информации об особенностях боевого применения Су-57. Но этот самолет, обладая малой радиолокационной заметностью и оснащенный всеми авиационными средствами поражения, может выполнять боевые задачи, действуя, как говорят американцы, в оспариваемом воздушном пространстве. То есть может поражать противника, заходя в зоны поражения гиперзвуковых ракетных систем и комплексов, а также применять все свое вооружение. Причем на таких дальностях, на которых противник не может ничего противопоставить этому самолету. Наверное, вот в этом заключается основное достоинство Су-57.

Потому что по большому счету для любого самолета важно выполнить боевую задачу и вернуться на аэродром вылета. Многие качества Су-57 — в первую очередь, конечно, его малая радиолокационная заметность — позволяют выполнять подобные боевые задачи: поразить противника, остаться незамеченным и благополучно вернуться на аэродром вылета. Су-57 позволяет выполнить все это в комплексе. Все-таки стоимость самолета сегодня очень велика по сравнению, например, с предыдущими эпохами. Но хорошо подготовленный летчик еще дороже.

Двигатель — важный компонент

Безусловно, Индия реализует проект индийского истребителя пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA), макет самолета уже давно показывается на выставках. Однако я считаю, что на данном этапе для Индии наиболее предпочтительным был бы вариант принять российское предложение по совместному производству Су-57Э. Ведь создание самого самолета вместе со всей авионикой — это, безусловно, очень сложный процесс. Но, к примеру, создать современный турбореактивный двигатель высокой двухконтурности, да еще чтобы соответствовал истребителю пятого поколения — это серьезнейшая инженерная задача. По большому счету современные двигатели делают всего лишь несколько компаний в мире. Их можно перечислить по пальцам: Pratt&Whitney и General Electric в США, Rolls-Royce в Великобритании и Snecma во Франции. А также Россия, которая уже довела "Изделие 30" (перспективный двигатель для Су-57) до требуемых характеристик двигателей пятого поколения.

Истребитель пятого поколения Су-57Э Источник изображения: © Екатерина Адамова/ ТАСС

К званию великой двигателестроительной державы подбирается Китай, но еще пока только подбирается, потому что по ресурсу и достигнутым характеристикам они еще не могут претендовать на лидерство в этой области. А что такое создать современный двигатель? Это 10 лет работы и миллиард долларов, и не факт, что еще получится. Поэтому позволю себе такое смелое замечание: на месте Индии на данном этапе исторического развития я бы принял российское предложение — Су-57Э.

Пилотажные качества плюс боевые возможности

Что же до ранних слухов по поводу отмены демонстрационного полета F-35, то, думаю, ничего особенного за этими слухами не стоит. США привезли на Aero India свой истребитель пятого поколения вместе с усовершенствованным F-16. И если отказываться от демонстрационных полетов — зачем тогда было прилетать в Индию? Да еще поставили эти самолеты в конец взлетной полосы, чтобы никто их не видел.

Про то, что США опасаются, что русские похитят у них какие-то военные секреты относительно F-35, — думаю, это все высосано из пальца. А вот опасения американцев по поводу того, что наш Су-57Э может превзойти их истребитель в демонстрационных программах, — это вполне реально. Но опять-таки ко всему этому надо относиться здраво. Потому что обычно самолеты демонстрируют на авиасалонах свои маневренные качества. Скажем так, работают на публику. Но для современного боевого самолета маневренность — далеко не самый критичный параметр. Тем более для самолета пятого поколения.

Главное для них — получение информации из всех источников, стрельба на большой дальности и боевая нагрузка: все то, что требуется для выполнения боевых задач и поражения противника на значительном расстоянии. То есть сколько самолет возьмет нагрузки и на какую дальность еще полетит. А маневренность, все эти воздушные пируэты, бочки, мертвые петли — это в основном для зрителей, для эффекта и впечатления. Пожалуйста, любуйтесь на самолет такой, какой он есть, со всеми его достоинствами.

Ходаренок Михаил

Военный эксперт