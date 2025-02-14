Европа считает обязательным свое и Украины участие в переговорном процессе по украинскому урегулированию - заявление

Брюссель. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Европа и Украина должны стать участниками переговоров по украинскому урегулированию, Киеву необходимо предоставить надежные гарантии безопасности, говорится в заявлении Франции, Германии, Италии, Польши, Великобритании, Испании и Европейского Союза.

"Наши общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в сильное положение. Украина и Европа должны быть частью любых переговоров", - говорится в заявлении по итогам встречи семи глав внешнеполитических ведомств в Париже.

Они отметили: "Украине должны быть предоставлены надежные гарантии безопасности. Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием прочной трансатлантической безопасности", добавив, что без участия европейцев справедливого и прочного мира на Украине не будет, и они ждут обсуждения дальнейших действий со своими американскими союзниками.

Встреча состоялась после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что он переговорил с президентом России Владимиром Путиным, и что они готовы немедленно начать переговоры о прекращении украинского конфликта.

Целью встречи в Париже было определение оборонной стратегии блока, обсуждение путей укрепления Украины, планирование будущих мирных переговоров и обсуждение подхода к переговорам с администрацией США на встрече в рамках конференции по безопасности в Мюнхене, пишет The Guardian, комментируя заявление.

"Однако все было сорвано" после того, как министр обороны США Пит Хегсет заявил от имени администрации Дональда Трампа, что возвращение Украины к границам 2014 года нереально, и США не рассматривают членство Киева в НАТО, отмечает издание.