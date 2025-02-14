Генсек кабмина Японии не сказал о поддержке целостности Украины в ответ на вопрос

Ёсимаса Хаяси отметил, что правительство его страны с большим интересом следит за различными движениями вокруг Украины

ТОКИО, 13 февраля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси не рассказал о традиционной позиции правительства страны о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в ответ на вопрос журналиста о том, не изменилась ли эта позиция, в том числе в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа о маловероятности возвращения к границам Украины по состоянию на 2014 год.

"Как я уже сказал, правительство с большим интересом следит за различными движениями вокруг Украины. Мы намерены продолжать тесное сотрудничество с международным сообществом для скорейшего установления справедливого и прочного мира на Украине", - сказал он. Хаяси также не сказал о приверженности помощи Киеву и санкциям против Москвы.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в состоявшемся 12 февраля телефонном разговоре в том числе перспективы урегулирования на Украине. По свидетельству Кремля, Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров, отметила пресс-служба российского лидера. Глава администрации США написал в Truth Social, что Москва и Вашингтон немедленно приступают к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Выступая в Брюсселе на очередном заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Киеву, глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что возвращение к границам Украины по состоянию на 2014 год - "это нереалистичная задача". Он также фактически исключил возможность принятия Украины в НАТО и предупредил Европу о том, что она сама, по мнению администрации Трампа, должна заниматься обеспечением своей безопасности.

Позднее Трамп сослался на слова Хегсета о маловероятности возвращения к границам Украины 2014 года.