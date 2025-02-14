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Интерфакс-АВН

Израиль может атаковать ядерные объекты Ирана в текущем году - СМИ

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F-16I ВВС Израиля с различным вооружением
F-16I ВВС Израиля с различным вооружением.
Источник изображения: invoen.ru

Вашингтон. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Израиль рассматривает возможность нанесения ударов по ядерным объектам Ирана в нынешнем году, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки.

"В последние дни правления администрации Байдена разведывательные службы США пришли к выводу, что Израиль рассматривает возможность нанесения масштабных ударов по иранским ядерным объектам в этом году, стремясь воспользоваться слабостью Ирана", - пишет издание.

А в первые дни правления Дональда Трампа разведывательное сообщество США подготовило второй доклад, в котором подтверждаются выводы первого, отмечается в публикации.

При этом разведка считает, что Израиль будет подталкивать президента Дональда Трампа поддержать атаки, "считая его более вероятным кандидатом на участие", чем Байдена.

Американские военные считают, что для нападения Израиля на хорошо укрепленные ядерные объекты Ирана потребуются военная поддержка и боеприпасы США, утверждает газета.

Она пишет, что если ранее некоторые члены команды Трампа допускали возможность нанесения Израилем ударов по иранским ядерным объектам и участие в них США, то теперь Трамп заявляет, что предпочитает решение проблем путем переговоров.

На прошлой неделе Трамп написал в соцсети Truth Social: "Сообщения о том, что Соединенные Штаты, действуя совместно с Израилем, собираются разнести Иран в пух и прах, сильно преувеличены".

Также на прошлой неделе он подписал указ, предусматривающий восстановление политики максимального давления на Иран, заявив во время подписания, что "это очень жесткий для Ирана указ", но выразил надежду, что "не придется его слишком часто применять".

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Ядерный щит
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