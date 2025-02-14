Увеличение оборонных инвестиций и ситуация на Украине - в повестке встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе

Брюссель. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Совещание министров обороны стран НАТО состоится в четверг в Брюсселе, и генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте расценивает его как начало подготовки к саммиту организации в Гааге в июне.

"Одной из главных тем нашей повестки являются расходы на оборону. У нас есть надежные планы по обеспечению безопасности нашего миллиарда человек в более опасном мире. Но у нас нет всего необходимого для их полной реализации, если потребуется", - заявил Рютте накануне на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО, знакомя журналистов с программой встречи глав оборонных ведомств.

По его словам, в настоящее время в альянсе "ведется работа по согласованию амбициозных новых целей в области обороноспособности для союзников: так называемых целевых показателей потенциала, которые будут иметь ключевое значение для обеспечения наличия у нас нужных людей и оснащения для сдерживания и защиты".

Для этого, отметил генсек, требуется, чтобы многие союзники по НАТО в Европе и Канада значительно увеличили инвестиции. В 2024 году они вложили в оборону $485 млрд, что почти на 20% больше по сравнению с 2023 годом. При этом две трети союзников тратят не менее 2% своего ВВП на оборону. Но, несмотря на этот прогресс, считает Рютте, "нужно сделать гораздо больше".

Он также настаивал, что страны-союзницы должны "совместно производить больше", и сообщил, что министры обороны обсудят в четверг, как укрепить трансатлантический оборонно-промышленный потенциал, в том числе посредством обновленного плана действий по оборонному производству.

По мнению Рютте, процесс оборонного планирования альянса приведет к лучшему пониманию того, что необходимо для усиления потенциала обороны и чего не хватает. При этом он указал на "определенные недоработки в сфере логистики, в сфере ПВО, в сфере различных вооружений".

Глава альянса ожидает, что министры, помимо этого, одобрят инициативы по новой коммерческой космической стратегии и по дальнейшему укреплению интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО.

В повестку министерской встречи включено обсуждение Украины, сообщил Рютте. В заседании совета НАТО-Украина примут участие украинский министр обороны Рустем Умеров и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Кая Каллас.

Генеральный секретарь альянса напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне союзники обязались выделить Украине 40 млрд евро помощи в области безопасности в 2024 году. Он заявил, что они не только выполнили свои обязательства, а существенно их перевыполнили, предоставив Киеву более 50 млрд евро. Это Рютте считает "четким сигналом непоколебимой приверженности Украине".

При этом генсек будет призывать сделать еще больше, чтобы "изменить траекторию конфликта" на Украине.