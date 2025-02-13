"Называл Путина гением". Западные СМИ в шоке от переговоров США и России

Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели беседу, по итогам которой Белый дом пообещал немедленно начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Западные СМИ попытались осмыслить, что это значит для мира.

The Daily Mail пишет, что Трамп начал переговоры с Путиным сразу после того, как отверг требование Зеленского о членстве его страны в НАТО:

"Мы также договорились, что наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно. Сперва мы проинформируем президента Украины Зеленского о состоявшемся разговоре. Это я сделаю прямо сейчас", — отметил Трамп.

Это последнее заявление из Вашингтона потрясло весь мир. Ранее в среду Белый дом заявил, что прекращает поставки помощи Украине — и такие новости стали ударом для Зеленского. Своими заявлениями Трамп также оказывает давление на других западных союзников, которые были оплотом поддержки Киева".

Сам факт того, что Вашингтон пошел на контакт с Москвой, говорит о коренных изменениях во внешнеполитическом курсе США, отмечает Politico.

"Длинный рассказ президента о телефонном разговоре, опубликованный в социальных сетях, продемонстрировал удивительный сдвиг во внешнеполитической стратегии США, желание Трампа нормализовать отношения с Россией и его готовность верить словам российского лидера о том, что он также хочет закончить этот конфликт".

На то же самое обращает внимание и редакция Bloomberg — и на контрасте становится видно, кто из американских президентов действительно заинтересован в скорейшем урегулировании затянувшегося конфликта.

"Подход Трампа к конфликту резко отличается от подхода бывшего президента Джо Байдена, который не общался напрямую с Путиным во время боевых действий и сосредоточился на оказании военной и финансовой помощи Киеву, чтобы укрепить свои рычаги влияния на переговорах с Москвой в будущем".

И Трамп, как указывает The New York Times, в первую очередь думает именно об интересах Америки, когда предпринимает те или иные шаги на внешнеполитическом треке.

"Трамп дал понять, что поиск путей прекращения конфликта на Украине при поддержке США является приоритетной задачей. Он часто с восхищением отзывался о российском президенте — так, он назвал его "гением" после начала российской спецоперации в 2022 году".

А авторы The New York Post обратили внимание на то, что дата разговора была выбрана, видимо, далеко не случайно — и вслед за ним стоит ожидать новых потрясений.

"В пятницу вице-президент Джей Ди Вэнс встретится с Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, чтобы поговорить о боевых действиях. Спецпредставитель Трампа по урегулированию на Украине Кит Келлог также будет участвовать в мирных переговорах в Европе на этой неделе.

Во вторник Трамп объявил, что направит в Украину министра финансов Скотта Бессента для встречи с Зеленским".