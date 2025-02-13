Войти
ИноСМИ

"Называл Путина гением". Западные СМИ в шоке от переговоров США и России

345
0
0
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати.
Источник изображения: © РИА Новости Илья Питалев

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели беседу, по итогам которой Белый дом пообещал немедленно начать переговоры об урегулировании конфликта на Украине. Западные СМИ попытались осмыслить, что это значит для мира.

The Daily Mail пишет, что Трамп начал переговоры с Путиным сразу после того, как отверг требование Зеленского о членстве его страны в НАТО:

"Мы также договорились, что наши соответствующие команды начнут переговоры немедленно. Сперва мы проинформируем президента Украины Зеленского о состоявшемся разговоре. Это я сделаю прямо сейчас", — отметил Трамп.

Это последнее заявление из Вашингтона потрясло весь мир. Ранее в среду Белый дом заявил, что прекращает поставки помощи Украине — и такие новости стали ударом для Зеленского. Своими заявлениями Трамп также оказывает давление на других западных союзников, которые были оплотом поддержки Киева".

Сам факт того, что Вашингтон пошел на контакт с Москвой, говорит о коренных изменениях во внешнеполитическом курсе США, отмечает Politico.

"Длинный рассказ президента о телефонном разговоре, опубликованный в социальных сетях, продемонстрировал удивительный сдвиг во внешнеполитической стратегии США, желание Трампа нормализовать отношения с Россией и его готовность верить словам российского лидера о том, что он также хочет закончить этот конфликт".

На то же самое обращает внимание и редакция Bloomberg — и на контрасте становится видно, кто из американских президентов действительно заинтересован в скорейшем урегулировании затянувшегося конфликта.

"Подход Трампа к конфликту резко отличается от подхода бывшего президента Джо Байдена, который не общался напрямую с Путиным во время боевых действий и сосредоточился на оказании военной и финансовой помощи Киеву, чтобы укрепить свои рычаги влияния на переговорах с Москвой в будущем".

И Трамп, как указывает The New York Times, в первую очередь думает именно об интересах Америки, когда предпринимает те или иные шаги на внешнеполитическом треке.

"Трамп дал понять, что поиск путей прекращения конфликта на Украине при поддержке США является приоритетной задачей. Он часто с восхищением отзывался о российском президенте — так, он назвал его "гением" после начала российской спецоперации в 2022 году".

А авторы The New York Post обратили внимание на то, что дата разговора была выбрана, видимо, далеко не случайно — и вслед за ним стоит ожидать новых потрясений.

"В пятницу вице-президент Джей Ди Вэнс встретится с Зеленским в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, чтобы поговорить о боевых действиях. Спецпредставитель Трампа по урегулированию на Украине Кит Келлог также будет участвовать в мирных переговорах в Европе на этой неделе.

Во вторник Трамп объявил, что направит в Украину министра финансов Скотта Бессента для встречи с Зеленским".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 23:10
  • 7559
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.02 22:34
  • 0
О позиции Трампа в свете последних заявлений
  • 13.02 18:18
  • 1
Ростех создал новое колесное артиллерийское орудие Гиацинт-К
  • 13.02 17:29
  • 0
Минские соглашения – 10 лет спустя
  • 13.02 16:22
  • 25
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 16:22
  • 442
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.02 15:40
  • 2
Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)
  • 13.02 15:36
  • 1
ВВС Алжира получат первые шесть истребителей Су-57Э в 2025 году
  • 13.02 09:04
  • 1
Сухопутные войска Индии получат ПЗРК STARStreak компании Thales
  • 13.02 07:56
  • 7
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
  • 13.02 00:28
  • 105
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 12.02 22:13
  • 0
Не совсем в тему форума, но в продолжение затронутого в обсуждении.
  • 12.02 22:13
  • 1
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
  • 12.02 20:09
  • 2
Разбор подлетов: новая система прикроет стратегические объекты на дальних подступах
  • 12.02 19:09
  • 1
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))