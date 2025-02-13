Эстонский доклад: Путин не отказался от своей цели откатить назад присутствие НАТО (Bloomberg, США)

Bloomberg: в Эстонии считают, что Москва будет пугать Европу "ядерной зимой"

В эстонской разведке уверены: Москва будет пугать европейцев "ядерной зимой", чтобы поделить Европу на сферы влияния, сообщает Bloomberg. А Китай поддержит Россию в обходе западных санкций. Допустить ее поражения на Украине он не может — ведь это означало бы победу США.

Отт Таммик (Ott Tammik)

Даже после трех лет спецоперации на Украине президент России Владимир Путин не отказался от своей основополагающей цели перекроить расстановку сил в Европе, предупредила служба внешней разведки Эстонии в ежегодном докладе.

Есть риск, что временное прекращение огня на Украине даст Путину шанс “перевести дух” перед возобновлением боевых действий для достижения этой цели, говорится в докладе, опубликованном в среду. В нем также отмечается, что его ранее озвученное требование о выводе сил НАТО из Восточной Европы остается в силе.

Эстония, прибалтийская страна на восточном фланге НАТО на границе с Россией, — убежденная сторонница Украины. За последние годы Таллин обвинил российскую разведку в серии актов вандализма и нарастил расходы на оборону.

“По-видимому, Путин считает, что урегулирование конфликта возможно лишь посредством соглашения в духе Ялты, то есть путем раздела Европы на сферы влияния”, — говорится в докладе с отсылкой на историческую встречу лидеров США, Великобритании и СССР, прочертившую границы и сформировавшую архитектуру безопасности Европы после Второй мировой войны.

Чтобы воспрепятствовать военной поддержке Украины, Россия будет в этом году разжигать в западных странах “страх ядерной зимы”, предрекает эстонская разведка. В докладе утверждается, что реальное применение ядерного оружия против Украины “крайне маловероятно”, однако, “видя, как фактор страха сдерживал Запад доселе”, Москва попытается воспользоваться им в полной мере.

Разведка также предупредила, что, несмотря на огромные потери личного состава и жесткие западные санкции, российские вооруженные силы продолжают расти, закаляясь в боях и совершенствуя новые технологии. Экономика страны выдержала мощный нажим извне, однако ее темпы замедлились, и это повлияло на далеко идущие планы Москвы по наращиванию военного производства, отмечается в докладе.

Одна из глав доклада посвящена Китаю, который, как утверждается, “молчаливо поддерживает” своих граждан и компании, ведущие дела с Москвой. По данным разведки, Китай помог российскому производству беспилотников, наладив поставки западных комплектующих.

“Интерес Китая заключается в том, чтобы не допустить поражения России на Украине, поскольку такой исход будет представлять собой победу его главного соперника, США”, — заключается в докладе.