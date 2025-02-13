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Военное обозрение

Министр обороны Украины Умеров встретился с шефом Пентагона Питом Хегсетом

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Рустем Умеров и Пит Хегсет
Рустем Умеров и Пит Хегсет.
Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны киевского режима Рустем Умеров встретился с новым шефом Пентагона Питом Хегсетом в Брюсселе, где проходит заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». Совместное фото военных чиновников опубликовано на странице украинского оборонного ведомства. При этом о деталях разговора двух министров не сообщается.

Напомним, ранее западные СМИ утверждали, что Пит Хегсет в рамках своего визита в Брюссель не намерен контактировать с представителями Киева. Однако, судя по опубликованным кадрам, это решение было пересмотрено.

Стоит отметить, что в своем вступительном слове на заседании контактной группы по Украине Пит Хегсет подтвердил приверженность президента США Дональда Трампа скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул необходимость усиления европейского лидерства в оказании помощи Украине в сфере безопасности.

Трамп еще во время предвыборной кампании не раз подчеркивал, что намерен избавить США от бремени финансовой и военной поддержки Украины, переложив его на своих европейских союзников.

Собственно, именно этот аспект, как отмечают военные эксперты, станет главной темой обсуждения контактной группы «Рамштайна».

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Страны
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
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