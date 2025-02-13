Министр обороны Украины Умеров встретился с шефом Пентагона Питом Хегсетом

Источник изображения: topwar.ru

Глава Минобороны киевского режима Рустем Умеров встретился с новым шефом Пентагона Питом Хегсетом в Брюсселе, где проходит заседание контактной группы по Украине в формате «Рамштайн». Совместное фото военных чиновников опубликовано на странице украинского оборонного ведомства. При этом о деталях разговора двух министров не сообщается.

Напомним, ранее западные СМИ утверждали, что Пит Хегсет в рамках своего визита в Брюссель не намерен контактировать с представителями Киева. Однако, судя по опубликованным кадрам, это решение было пересмотрено.

Стоит отметить, что в своем вступительном слове на заседании контактной группы по Украине Пит Хегсет подтвердил приверженность президента США Дональда Трампа скорейшему дипломатическому урегулированию конфликта на Украине. Он также подчеркнул необходимость усиления европейского лидерства в оказании помощи Украине в сфере безопасности.

Трамп еще во время предвыборной кампании не раз подчеркивал, что намерен избавить США от бремени финансовой и военной поддержки Украины, переложив его на своих европейских союзников.

Собственно, именно этот аспект, как отмечают военные эксперты, станет главной темой обсуждения контактной группы «Рамштайна».