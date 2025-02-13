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Интерфакс-АВН

Состоялся телефонный разговор Путина с президентом переходного периода Сирии Шараа - Кремль

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Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани)
Ахмед аш-Шараа (Абу Мухаммед аль-Джулани).
Источник изображения: © Balkis Press/ ABACA via Reuters Connect

Путин акцентировал поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. Условлено продолжить контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества

Москва. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с президентом переходного периода Сирийской Арабской Республики Ахмедом Шараа текущее положение в Сирии, вопросы практического взаимодействия двух стран, сообщила пресс-служба Кремля.

"Проведен обстоятельный обмен мнениями о текущей ситуации в Сирии. С российской стороны акцентирована принципиальная позиция в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности сирийского государства. В этой связи была подчеркнута важность реализации комплекса мер в целях устойчивой нормализации в стране, активизации межсирийского диалога с участием ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения. Владимир Путин подтвердил неизменную готовность России содействовать улучшению социально-экономической обстановки в Сирии, включая оказание ее жителям гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Пресс-служба информирует, что "затрагивался ряд актуальных вопросов практического взаимодействия в торгово-экономической, образовательной и иных областях, в частности, с учетом недавних переговоров в Дамаске российской межведомственной делегации".

"Условлено продолжить такого рода полезные контакты для выработки широкой повестки дня развития двустороннего сотрудничества", - отмечается в сообщении президентской пресс-службы.

Путин пожелал успехов Шараа "в решении стоящих перед новым руководством страны задач на благо сирийского народа, с которым Россию исторически связывают отношения дружбы и взаимовыгодного сотрудничества", сказано в сообщении.

Телефонный разговор лидеров "носил конструктивный, деловой и содержательный характер", констатирует пресс-служба.

Российская межведомственная делегация провела 28 января в Дамаске переговоры с Шараа, переговоры продолжались около трех часов и прошли конструктивно, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

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Страны
Россия
Сирия
Персоны
Путин Владимир
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