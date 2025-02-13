Глава Пентагона назвал достижение мира на Украине высшим приоритетом США

Министерство обороны США поможет в достижении этой цели, отметил Пит Хегсет

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Мирное урегулирование конфликта на Украине является высшим приоритетом для нынешней американской администрации во главе с Дональдом Трампом. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

"Достижение прочного мира - высший приоритет", - сказал глава Пентагона, комментируя ситуацию на Украине. "И Министерство обороны США поможет в достижении этой цели", - отметил Хегсет. По его словам, в Вашингтоне исходят из того, что "кровопролитие [на Украине] должно остановиться". А для этого нужна в том числе "реалистичная оценка поля боя", подчеркнул глава американского военного ведомства.