Глава Пентагона назвал невозможным возвращение Украины к границам до 2014 года

Пит Хегсет сообщил, что президент США Дональд Трамп "надеется достичь мира совместными усилиями"

БРЮССЕЛЬ, 12 февраля. /ТАСС/. Попытки возвращения к границам Украины до 2014 года являются нереалистичной задачей.

С таким заявлением выступил министр обороны США Пит Хегсет в Брюсселе на заседании контактной группы Запада, координирующей поставки оружия Украине.

"Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Однако мы должны начать с признания того, что возвращение к границам Украины до 2014 года - это нереалистичная задача", - подчеркнул глава американского военного ведомства.

Он добавил, что президент США Дональд Трамп "надеется достичь мира совместными усилиями".