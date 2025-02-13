Генсек НАТО не обеспокоен тем, что США без партнеров по альянсу контактируют с РФ по Украине

Брюссель. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в среду, что не видит ничего плохого в том, что Вашингтон взял на себя контакты с Россией по украинскому урегулированию.

"Если Россия и США ведут контакты - это не вызывает у меня беспокойство, потому что мы все, в том числе США, коллективно включены в работу альянса", - сказал Рютте на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о том, не опасается ли он того, что сотрудничество Белого дома и Кремля исключит из переговорного процесса другие страны-члены НАТО.

При этом Рютте, объясняя почему считает нормальным, что именно Вашингтон взял на себя эти переговоры, отметил, что экономическая сила НАТО "более чем на 50% представлена США".