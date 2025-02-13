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ТАСС

В Совбезе заявили, что РФ не начала бы СВО при исполнении минских соглашений

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Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов
Заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов.
Источник изображения: © Донат Сорокин/ ТАСС

Народ Украины вправе требовать ответа за обман, считает заместитель секретаря Совета безопасности Алексей Шевцов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Россия не начала бы специальную военную операцию (СВО), если бы Украина и Запад честно выполнили минские соглашения. Об этом заявил журналистам заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Алексей Шевцов, подчеркнув, что народ Украины вправе требовать ответа за обман.

"Если бы "Минск" и "Минск-2" честно исполнялись Украиной и Западом, не было бы нужды начинать специальную военную операцию", - сказал замсекретаря СБ РФ.

"Думаю, народ, живущий на территории современной Украины, имеет полное право потребовать от киевских властей и их западных хозяев ответа за этот преступный обман, который уже привел к бегству за рубеж населения и потере значительной части территории", - отметил Шевцов. Таким образом он ответил на вопрос ТАСС, пришлось бы России начинать СВО, если бы исполнялись минские договоренности.

"История не терпит сослагательного наклонения, но с течением времени появляется возможность взглянуть на события под другим углом, выявить истинные мотивы и намерения участников тех или иных исторических процессов", - заметил замсекретаря Совбеза. В день 10-летия с момента подписания Комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2") он напомнил, как развивались события и к каким последствиям они привели.

Банальный обман

"Условия "Минска-2" для Украины были более чем приемлемыми - Донбасс оставался бы частью ее территории, можно было бы запустить процесс национального примирения и строить государство, которое защищало бы интересы и права своих граждан, а не жертвовало бы ими в угоду западным неоколониальным устремлениям", - уверен Шевцов.

По его словам, "проблема была в том, что в Минске только Россия действовала bona fide - с четким намерением и готовностью добросовестно выполнять принятые на себя обязательства". "Кроме России никто из участников и гарантов "Минска-2" не намерен был соблюдать договоренности. Это подтвердили и бывшая канцлер ФРГ Ангела Меркель, и экс-президент Франции Франсуа Олланд, признавшие, что их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и накачки оружием", - констатировал замсекретаря СБ РФ.

"О том, что нас тогда банально обманули, прямо сказал президент РФ Владимир Путин. При этом Украина, Франция и Германия наплевательски отнеслись не только к самому комплексу мер, но и к обязательной для исполнения резолюции Совета Безопасности ООН, которая его одобрила", - отметил Шевцов.

Он обратил внимание на то, что "в результате осуществление минских соглашений саботировалось украинской стороной при полной поддержке немецких и французских "гарантов" и открытом попустительстве ОБСЕ". "Пока работа в профильных подгруппах по урегулированию увязала в мелочах и деталях, совершались грубые и массовые нарушения прав русских людей, включая запреты на использование русского языка, осуществлялись захваты храмов канонической УПЦ и гонения на священнослужителей, строилось тоталитарное государство", - привел примеры Шевцов.

Он также напомнил, что "весной 2022 года в Стамбуле, когда Россия вновь попыталась договориться, украинские представители парафировали проекты документов, но после консультаций с тогдашним премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном отозвали свои подписи". 

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