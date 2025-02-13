Россия подтвердила, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году. Кому же достанутся первые самолеты — Алжиру или Северной Корее? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия начнет экспортировать Су-57 уже в этом году

Партнеры России выстроились в очередь за экспортной версией Су-57, представленного на авиасалоне в Индии, сообщает MWM. По некоторым данным, их уже заказал Алжир, живой интерес к истребителям проявляет Нью-Дели, а еще одним клиентом может стать Северная Корея.

Глава российского государственного холдинга “Рособоронэкспорт” Александр Михеев 10 февраля подтвердил, что первый зарубежный заказчик получит свой первый самолет пятого поколения Су-57 и начнет его эксплуатацию в 2025 году. “Первый иностранный заказчик перспективного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57Э в 2025 году уже приступит к эксплуатации этого самолета, который поставит “Рособоронэкспорт”, — заявил Михеев на авиасалоне Aero India 2025. Ранее, в минувшем ноябре, Михеев подтвердил, что некий неназванный иностранный клиент уже подписал свой первый контракт на закупку самолета, а тогдашний генеральный директор государственной Объединенной авиастроительной корпорации Вадим Бадеха подчеркнул, что партнеры России стоят в очереди за экспортной версией Су-57, назвав их интерес “законным”.

Хотя клиент не раскрывается, с 2020 года периодически появляются сообщения о том, что заказы якобы разместил Алжир. Ожидается, что подтверждение первых экспортных поставок к концу года укрепит позиции сторонников закупки Су-57 в Министерстве обороны Индии, поскольку индийские ВВС давно выказывают живой и постоянно крепнущий интерес к самолету, не имея альтернативных вариантов среди истребителей пятого поколения.

Еще до подтверждения, что экспорт Су-57 начнется в 2025 году, масштабные инвестиции в расширение производственных линий намекали на то, что принципиальное соглашение могло быть достигнуто некоторое время назад. В частности, расширенный выпуск позволит Москве к 2027 году перевыполнить план по 76 истребителям, заказанным Министерством обороны.

Алжир продемонстрировал явный интерес к приобретению истребителей Су-57: алжирские военные чиновники в последние годы были замечены с моделями истребителя, а в 2020 году в министерстве обороны страны был повешен коллаж с его изображением. Сообщается, что первая партия истребителей должна заменить модернизированные перехватчики МиГ-25 (по классификации НАТО: Foxbat или “Летучая лисица”), снятые с вооружения в июне 2022 года.

Хотя предполагается, что заказы из Алжира помогли профинансировать расширение производства за последние пять лет, более крупные заказы от других клиентов (в частности, Индии) будут способствовать дальнейшему развитию, включая открытие второй производственной площадки помимо Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗ). Ожидается, что совершенно уникальный уровень боевых испытаний Су-57 на фоне других истребителей его поколения станет основным фактором, стимулирующим интерес иностранных клиентов. На Украине операции с его участием включали подавление ПВО, воздушные бои, точечные удары и вылеты в сильно защищенном воздушном пространстве.

Хотя наиболее вероятным клиентом, который получит первые Су-57 в 2025 году, считается Алжир, высказывались серьезные предположения, что приобрести самолет может и Северная Корея. Представители Пхеньяна уже несколько лет проявляют интерес к закупке современных российских истребителей, а в сентябре 2023 года осмотрели производственные мощности и кабину Су-57 на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре. Заявления руководства страны также говорят о том, что развертывание американских истребителей пятого поколения F-35 в регионе рассматривается как серьезная угроза.

Поскольку Россия все больше сближается с Северной Кореей на фоне продолжающихся военных действий на Украине и противостояния с НАТО, вероятность, что Пхеньян воспользуется ситуацией и надавит на Москву, чтобы та изыскала лазейки в текущем эмбарго ООН на поставки оружия, возросла. При этом в теории расходы на самолеты частично могли бы покрываться за счет встречных продаж военной техники в Россию. Однако, поскольку Москва и Пхеньян начали крепить оборонные связи лишь в 2022 году, вероятность, что заказ разместил Алжир, все же выше.

Наконец, считается, что отсутствие у Северной Кореи опыта эксплуатации истребителей, появившихся после окончания холодной войны, как, впрочем, крупных и дальнобойных истребителей как таковых, осложнит переоборудование истребительных подразделений на Су-57, несмотря на весьма высокий уровень технического образования в стране.