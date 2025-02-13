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На одной из немецких баз США в Германии сосредоточено примерно столько же боеготовых танков, сколько всего находится в распоряжении бундесвера. Об этом пишет издание Frankfurter Algemeine Zeitung. В публикации отмечается, что в настоящее время Минобороны ФРГ только комплектует свою первую дивизию для приведения ее в полную боевую готовность.
– говорится в публикации.
Немецкие военные эксперты, мнение которых приводится в материале, считают, что в своем текущем состоянии бундесвер просто не способен обеспечить безопасность страны.
– сказал бывший руководитель оружейной компании KNDS Франк Хаун.
Как отмечает автор материала, в настоящее время обороноспособность Германии целиком и полностью зависит от партнеров Берлина. И в ближайшее время изменить сложившуюся ситуацию будет сложно.
– резюмирует Frankfurter Algemeine Zeitung.
Добавим, что на протяжении последних трех лет Берлин вместо того, чтобы вкладываться в наращивание своего оборонительного потенциала, усиленно тратил средства на поддержку киевского режима.