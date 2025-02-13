Чтобы поддержать тяжёлую промышленность: Еврокомиссия не исключает возможности ограничения цен на газ в ЕС

Источник изображения: topwar.ru

Еврокомиссия в настоящее время рассматривает вопрос временного ограничения цен на газ в ЕС. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская деловая газета The Financial Times. В публикации отмечается, что причиной возможного решения является их рекордный рост.

Причиной роста цен стали низкая температура и отсутствие ветра, в результате стоимость «голубого топлива» в странах Европы сейчас в 3-4 раза выше, чем в США

– объясняет FT.

При этом подчеркивается, что в Брюсселе сейчас напряженно ищут возможные способы решения возникшей проблемы. Одним из них, как сообщается, является введение временного ограничения цен на газ в рамках обсуждения документа по поддержке тяжелой промышленности в странах Евросоюза.

Переговоры о способах ограничения цен на газ сейчас находятся на ранней стадии, в то же время это уже вызвало реакцию промышленных групп, предостерегающих от подрыва доверия к европейскому рынку

– подчеркивает издание.

Напомним, цены на газ в Евросоюзе достигли рекордных с 2023 года значений в связи с увеличением забора топлива из подземных газовых хранилищ, вызванного холодной погодой.

Источник изображения: topwar.ru

Биржевые цены на газ в Европе 11 февраля впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. На данный момент газ в Европе торгуется на отметке в 605 долларов. Небольшое суточное снижение цен эксперты связывают с тем, что Словакия и Венгрия стали получать газ по газопроводу «Турецкий поток». И теперь уже Роберт Фицо напоминает Зеленскому о том, что он может ответить Украине перекрытием транзита.