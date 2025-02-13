Войти
Военное обозрение

Чтобы поддержать тяжёлую промышленность: Еврокомиссия не исключает возможности ограничения цен на газ в ЕС

220
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Еврокомиссия в настоящее время рассматривает вопрос временного ограничения цен на газ в ЕС. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская деловая газета The Financial Times. В публикации отмечается, что причиной возможного решения является их рекордный рост.

Причиной роста цен стали низкая температура и отсутствие ветра, в результате стоимость «голубого топлива» в странах Европы сейчас в 3-4 раза выше, чем в США

– объясняет FT.

При этом подчеркивается, что в Брюсселе сейчас напряженно ищут возможные способы решения возникшей проблемы. Одним из них, как сообщается, является введение временного ограничения цен на газ в рамках обсуждения документа по поддержке тяжелой промышленности в странах Евросоюза.

Переговоры о способах ограничения цен на газ сейчас находятся на ранней стадии, в то же время это уже вызвало реакцию промышленных групп, предостерегающих от подрыва доверия к европейскому рынку

– подчеркивает издание.

Напомним, цены на газ в Евросоюзе достигли рекордных с 2023 года значений в связи с увеличением забора топлива из подземных газовых хранилищ, вызванного холодной погодой.

Источник изображения: topwar.ru

Биржевые цены на газ в Европе 11 февраля впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. На данный момент газ в Европе торгуется на отметке в 605 долларов. Небольшое суточное снижение цен эксперты связывают с тем, что Словакия и Венгрия стали получать газ по газопроводу «Турецкий поток». И теперь уже Роберт Фицо напоминает Зеленскому о том, что он может ответить Украине перекрытием транзита.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Словакия
США
Турция
Украина
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.02 04:40
  • 440
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 13.02 04:22
  • 6
Как защитить российский нефтяной экспорт на Балтике
  • 13.02 03:59
  • 7539
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 13.02 03:05
  • 19
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 13.02 00:28
  • 105
В США оценили российские Су-34 с УМПК
  • 12.02 22:13
  • 0
Не совсем в тему форума, но в продолжение затронутого в обсуждении.
  • 12.02 22:13
  • 1
"Калашников" начал отгрузку новых общевойсковых бронежилетов
  • 12.02 20:09
  • 2
Разбор подлетов: новая система прикроет стратегические объекты на дальних подступах
  • 12.02 19:09
  • 1
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 12.02 18:52
  • 3
В деле генерала Попова свидетели защиты опровергли доводы следствия о якобы хищении металла в зоне СВО
  • 12.02 18:38
  • 2
Кличко: Украине грозит раскол в обществе после "болезненного компромисса"
  • 12.02 18:24
  • 1
ВВС Никарагуа получили 5 Ми-17, 3 Ан-26 и 18 ЗУ-23АЭ
  • 12.02 12:48
  • 33
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 11:34
  • 1
"Небывалое ранее зрелище". Российский Су-57 вызвал ажиотаж в Индии
  • 12.02 11:21
  • 1
И еще одно добавление для участника Штурм