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Датская разведка: Россия сможет начать крупную войну в Европе в течение пяти лет (Politico, США)

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Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным
Президент Владимир Путин встретился с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Источник изображения: © POOL

Politico: в Дании решили еще раз припугнуть Европу "российской агрессией"

Военная разведка Дании присоединилась к хору европейских провокаторов в запугивании граждан ЕС "российской угрозой", пишет Politico. Там уверяют, что Россия может начать "крупномасштабную войну" в Европе в течение пяти лет, если решит, что НАТО ослабла.

Кетрин Йохецова (Ketrin Jochecova)

Если Москва решит, что НАТО слаба, Россия будет готова вести “крупномасштабную войну” в Европе в течение пяти лет, предупредила Датская служба военной разведки (DDIS).

“Скорее всего, Россия будет более настроена использовать военную силу в региональной войне против одной или нескольких европейских стран НАТО, если решит, что альянс ослаблен в военном отношении или расколот политически”, — говорится в опубликованном во вторник докладе.

“Это тем вернее, если Москва сочтет, что США не могут или не будут поддерживать европейские страны НАТО в войне с Россией”, — утверждается далее. При этом подчеркивается, что Россия наращивает уже свои военные возможности, готовясь к возможной войне против НАТО.

Обновленная оценка угроз со стороны военной разведки Дании появилась на этапе, когда президент США Дональд Трамп стремится положить конец украинскому конфликту, который в этом месяце перейдет трехлетний рубеж.

Ведомство предлагает три возможных сценария, если конфликт на Украине прекратится или будет заморожен, исходя из предпосылки, что у России нет возможности воевать с несколькими странами одновременно.

В частности, прогнозируется, что в течение полугода Россия сможет вести локальную войну с соседней страной, а в течение двух лет — региональную войну в обширном Балтийском регионе. При этом через пять лет она может начать крупномасштабную атаку на Европу, если США не вмешаются.

При этом разведка отметила, что прогноз составлялся без учета какого-либо увеличения оборонных возможностей НАТО.

Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, что более чем вдвое превышает текущий норматив, и даже пригрозил, что США могут выйти из военного альянса, если союзники не внесут должный вклад.

В 2024 году Трамп заявил, что позволит России атаковать любую из стран НАТО, которая не выполняет взятых на себя финансовых обязательств.

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Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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