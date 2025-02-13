РФ поставляет иностранным заказчикам некоторые авиабомбы и ракеты даже в текущих условиях - "Рособоронэкспорт"

Бангалор. 12 февраля. ИНТЕРФАКС - "Рособоронэкспорт" имеет в своем портфеле заказов ряд контрактов на поставку авиационных средств поражения, поставки идут с учетом потребностей Минобороны РФ, заявил глава компании Александр Михеев.

"Мы получаем и отрабатываем заявки на поставку ракет, показавших высокие характеристики в условиях боевого применения. Также обсуждаем возможность организации производства новейших российских авиационных средств поражения на территории стран-партнеров", - сказал Михеев "Интерфаксу" на выставке Aero India 2025.

Он заявил, что компания на авиасалоне показывает ракеты, предназначенные для применения на самолетах 4++ и 5 поколения.

"Это ракеты РВВ-МД2 и РВВ-БД для поражения истребителей, штурмовиков и боевых вертолетов, Х-35УЭ - для поражения боевых кораблей и транспортных судов, Х-38МЛЭ - для высокоточного поражения наземных объектов, противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, а также крылатая малозаметная ракета Х-69 нового поколения", - отметил Михеев.