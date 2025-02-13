В ДНР система "Купол Донбасса" предотвратила за год 25 тыс. атак дронов ВСУ

Глава республики Денис Пушилин сообщил, что для финансирования работ привлекли внебюджетные средства

ДОНЕЦК, 12 февраля. /ТАСС/. Система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы "Купол Донбасса" предотвратила 25 тыс. атак беспилотников, которыми украинские военные пытались атаковать ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Соловьев Live".

"Та система, которая создана, она сейчас способна предотвращать огромное количество попыток противника нанести вред и ущерб. <...> За прошлый год мы посчитали, что было предотвращено - это не значит, что уничтожено, но это или не допущено, или же были сбиты беспилотники, или же были уничтожены, или сбиты с курса и просто упали в поле - 25 тыс. [атак] предотвращено", - сказал Пушилин.

Он добавил, что система создана с применением нестандартного подхода. Особую роль в ее организации сыграло УФСБ России по ДНР. Для финансирования работ привлекли внебюджетные средства, в том числе меценатов.