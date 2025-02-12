Тяжёлые огнемётные системы – дальнобойные и смертоносные. То, что нужно белорусской армии

В своё время, при определении номенклатуры образцов современного вооружения, планируемых приобрести в Российской Федерации, военно-политическим руководством Беларуси было принято решение отдавать приоритет тем образцам, которые хорошо зарекомендовали себя в ходе спецоперации на Украине.

Благодаря такому подходу, на вооружении белорусской армии появились зенитные ракетные системы С-400 и оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», самолёты Су-30 СМ и вертолёты Ми-35. Кроме того, белорусские военные захотели иметь у себя и тяжелые огнеметные системы: ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка».

Следует напомнить, что огнеметная система ТОС-1А предназначена для вывода из строя легкобронированной техники, разрушения зданий и сооружений объёмным взрывом, а также уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях. Уничтожение происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создаётся при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов в термобарическом снаряжении. Боеприпас при взрыве создает облако смеси и затем воспламеняет его, заставляя кислород вступать в реакцию. Давление резко поднимается, а потом падает ниже атмосферного – таким образом, даже если противнику удалось выжить после взрыва, укрывшись от ударной волны и высокотемпературного импульса, то перепад давления приводит к его гибели.

Эффективности этим смертоносным системам придает не только запредельная «убойная сила» боеприпасов, но и высокая точность стрельбы, даже при её выполнении залповым методом. Боевая машина ТОС-1А разработана на базе танка Т-72 и имеет пусковую установку с 24 направляющими трубами калибром 220 мм для пуска неуправляемых реактивных снарядов с термобарической боевой частью. Полный залп способен уничтожить силы противника на площади до 40 тыс. кв. м. Минимальная дальность стрельбы – 600 м., максимальная – 6 км.

Примечательно, что на вооружении белорусской армии тяжелых огнеметных систем ещё не было. В настоящее время в огнемётных подразделениях РХБ защиты присутствуют только реактивные пехотные огнемёты.

Ранее уже сообщалось, что теперь, с учетом складывающейся обстановки, военное ведомство Беларуси рассматривает возможность оснастить свои соответствующие подразделения российскими тяжёлыми огнемётными системами. Сделать это предполагается не только в войсках центрального подчинения, но и в каждом оперативном командовании. Причём, если в оперативных командованиях планируется иметь системы ТОС-1А «Солнцепек», то в войсках центрального подчинения – ТОС-2 «Тосочка» на колесном шасси.

ТОС-2 «Тосочка» имеет повышенные возможности, в том числе и по дальности применения (до 20 км), а использование колесного шасси значительно увеличивает тактическую маневренность данных систем. Кроме того, боевая машина обшита дополнительной защитой от беспилотников противника, по периметру она прикрыта экранами и сетками, а там, где это возможно, металлическими цепями.

Минобороны Беларуси не афиширует, но сильно и не скрывает, что в перспективных планах присутствует и организация совместного белорусско-российского производства тяжелых огнеметных систем, в том числе на колесном шасси. В качестве шасси для будущих ТОС-2БМ (возможное название – прим. ред.) могут быть использованы автомобили МЗКТ (например, в составе отечественной РСЗО «Полонез» уже успешно эксплуатируются МЗКТ-7930).

Также в фокусе внимания белорусских военных оказалась новейшая огнеметная система ТОС-3 «Дракон». Техника фигурировала в официальном видео минобороны России из 1-й гвардейской мобильной бригады войск РХБЗ защиты. Известно о новой системе не так уж и много, так как характеристики машины официально не раскрывались. Но после появления видео стало ясно, что «Дракон» сделан на танковом шасси, оснащен новой пусковой установкой, что «позволит увеличить дальность стрельбы и применять новые боеприпасы», а также получил динамическую бронезащиту бортов и защитный экран из сетки над пусковой установкой.

Подробнее о передовых возможностях новейших образцов вооружения, имеющихся в белорусских и российских вооружённых силах, мы расскажем в наших последующих материалах на страницах «Белорусского военно-политического обозрения».

Владимир Вуячич