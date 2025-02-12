США и Британия отказались подписать декларацию «об открытом, инклюзивном и этичном искусственном интеллекте»

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Представители США и Великобритании отказались подписывать принятую по итогам тематического саммита в Париже декларацию «об открытом, инклюзивном и этичном искусственном интеллекте». При этом десятки других участников мероприятия подписали документ.

Как отмечает издание AFP, страны, отказавшиеся подписать декларацию, предполагающую соблюдение определенных ограничений в разработке и использовании искусственного интеллекта, являются одними из ключевых игроков в этой индустрии.

Ранее, в первый же день после вступления в президентскую должность, Трамп издал указ, отменяющий любые ограничения для разработчиков в сфере искусственного интеллекта, которые были введены с целью снижения возможных рисков при использовании этих технологий.

После вступления в силу указа Трампа ведущие американские компании поспешили удалить из свода своих принципов обещания не использовать искусственный интеллект для создания вооружений и в других потенциально опасных целях.

В частности, бывший руководитель команды Google, занимавшейся разработкой этичного ИИ, считает, что отказ от этого пункта означает, что корпорация теперь сможет работать над прямым внедрением технологий, используемых для убийств людей. По словам вице-президента американского технологического гиганта, необходимо создать искусственный интеллект, способствующий поддержанию национальной безопасности США.