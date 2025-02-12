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Военное обозрение

The New York Times: в Мюнхене будут обсуждать отправку европейских миротворцев на Украину

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Источник изображения: topwar.ru

На конференции по безопасности, которая должна состояться на этой неделе в Мюнхене, центральной темой обсуждения будет отправка европейских миротворцев на Украину, пишет американская газета The New York Times.

По словам авторов издания, обсуждение этого вопроса уже шло ранее и ускорилось из-за стремления президента США Трампа побыстрее заключить мирную сделку. Предполагалось, что выполнение этой сделки на земле могли бы обеспечить европейские миротворцы. Однако на деле все гораздо сложнее.

Без вступления Украины в НАТО, что представляется маловероятным в течение многих лет, идея размещения большого количества европейских войск из стран НАТО кажется многим чиновникам и аналитикам безрассудной

- пишет The New York Times.

Издание отмечает, что европейцы на Украине «подвергнутся серьезному риску со стороны России», если не будет американского воздушного прикрытия и общей технической поддержки.

Большой вопрос также заключается в количестве европейских сил, которые могут оказаться на Украине. Странам Европы и 40 тысяч военнослужащих выставить для этого затруднительно, не говоря уже о запрашиваемых Зеленским 200 тысячах, считают авторы американского издания.

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