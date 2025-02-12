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Военное обозрение

Украинская Рада одобрила решение о покупке у Болгарии двух российских реакторов для Хмельницкой АЭС

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине проявляют себя странности подхода к процессу «десоветизации». Оказывается, снос памятников Ленину и переименованию улиц Гагарина – это одно, и это власти проводят «с задором», а вот промышленность – совсем другое. В этом случае «десоветизация»/дерусификация никак не выходит ни у Банковой, ни у украинских компаний.

Так случилось, например, с атомной промышленностью. Ещё несколько лет назад на Украине всерьёз говорили о том, что от реакторов советского (российского) образца на АЭС страны необходимо избавляться. Теперь, после ряда нештатных ситуаций с западными топливом, решили, что «спешить не надо».

Сегодня стало известно, что украинские законотворцы одобрили инициативу по выделению 0,6 млрд долларов на покупку атомных реакторов российского производства у Болгарии. То есть, одна страна с деиндустриализацией на марше собирается купить реакторы у другой такой страны.

Эта два реактора планируется использовать на Хмельницкой АЭС.

Для справки: в Болгарии есть действующая АЭС «Козлодуй». Ей 50 лет. Число эксплуатируемых реакторов – два из шести существующих. При этом в Болгарии имеется и недействующая атомная электростанция. Это АЭС «Белене», состоящая из двух энергоблоков как раз таки с российскими реакторами.

Примечательно, что в Болгарии даже проводили референдум о том, продолжать ли строительство этой АЭС. И, несмотря на то, что большинство проголосовавших высказались за достройку станции, власти приняли решение строительство остановить. Дело было в 2012 году. Тогда не последнюю роль сыграло давление со стороны Брюсселя и авария на японской АЭС «Фукусима».

Официальная София, объясняя решение пойти против волеизъявления народа, заявила, что «явка была слишком маленькой, поэтому результаты референдума учесть нельзя». Типичный вариант «демократии».

По всей видимости, именно реакторы с АЭС «Белене» и хочет приобрести Украина. Но только в Киеве пока не говорят, будут ли они платить болгарам свои деньги или же «постараются убедить» в необходимости передать им реакторы в качестве «демократической безвозмездной помощи».

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Страны
Болгария
Украина
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