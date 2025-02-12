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Военное обозрение

Такер Карлсон: «Богатейшие люди – это украинцы, потому что они крадут и продают американское оружие»

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Источник изображения: topwar.ru

Один из самых дорогих альпийских горнолыжных курортов наводнен украинскими гражданами. Они запросто тратят по миллиону долларов в день.

Об этом рассказал на своем YouTube-канале известный американский тележурналист Такер Карлсон после того, как побывал в Альпах.

Все посетители – украинцы, они снуют туда-сюда и тратят по миллиону долларов в день

- сообщает телеведущий.

Он утверждает, что подобную ситуацию можно наблюдать по всей Европе.

Вы видите, что самые богатые люди – украинцы

- заявляет он.

По мнению Карлсона, украинские граждане так легко и непринужденно тратят деньги, принадлежащие налогоплательщикам США. Он заявляет, что богатейшие люди в мире – это украинцы, потому что они крадут и продают американское оружие, которое поставляется их военным.

Источник изображения: topwar.ru

Журналист уверен, что почти половина вооружений, поставляемых киевскому режиму западными союзниками, разворовывается и распродается в другие страны. Зачастую оно попадает в руки криминалитета, в числе которого – наркокартели в Мексике, у границ Соединенных Штатов. И, по его словам, это не догадка, а установленный факт.

Мы отправляем Украине оружие на сотни миллиардов долларов, а его крадут и продают нашим настоящим врагам

- к такому выводу приходит Карлсон.

Другими словами, американское оружие через руки украинских военных попадает к тем, кто является угрозой безопасности Соединенных Штатов. При этом спецслужбы США явно «в доле».

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Страны
Мексика
США
Украина
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