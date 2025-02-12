Замглавы ФСВТС: Су-57 намного опережает своих конкурентов из США и КНР - Интервью ТАСС

Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 стал гвоздем программы международного авиасалона Aero India в Бангалоре в 2025 году. Замглавы Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Михаил Бабич рассказал в интервью ТАСС о возможностях и характеристиках новейшего боевого самолета, вариантах сотрудничества по Су-57 Москвы и Нью-Дели, а также о том, почему российский истребитель намного опережает конкурентов из США и КНР.

— На каком этапе находятся обсуждения с индийской стороной сотрудничества по истребителю Су-57?

— Здесь, на Aero India, находится наша пилотная команда и самолет, который будет участвовать во всех показательных полетах. Естественно, будут проведены переговоры. Для всех очевидно, что Су-57 на сегодняшний день — единственный самолет пятого поколения, который в своем классе имеет подтверждение не только на демонстрационных полетах, но имеет практически ежедневный опыт применения. И профессионалы, которые внимательно следят за эффективностью этого применения, за достижимостью технических характеристик, под которые истребитель создан, оценивают его крайне высоко. Второй такой машины в мире сегодня не существует.

Есть американский самолет, который тоже здесь представлен, есть здесь наши китайские партнеры со своими самолетами. Но с точки зрения всех ключевых характеристик — заметность, [ситуационная] осведомленность, сопровождение целей, возможности штатного вооружения — Су-57, конечно, намного опережает своих конкурентов.

А если еще взять такое соотношение, как "цена — качество", то все преимущества также на стороне нашего самолета. Поэтому думаю, что наши индийские партнеры по достоинству оценят его. Как и многие другие на этой выставке.

— То есть переговоры с индийскими партнерами по Су-57 начнутся после выставки?

— Выставки с такого рода демонстрацией проводятся для того, чтобы они переросли в переговоры. Мы рассчитываем, что цели будут достигнуты.

— Рассматриваете ли вы совместное производство Су-57 в Индии в сотрудничестве с индийской аэрокосмической компанией Hindustan Aeronautics Limited (HAL)?

— Конечно, мы к этому готовы и исходили из того, что наши индийские партнеры всегда могут вернуться в этот проект. Поэтому мы сейчас говорим и о возможных поставках, и о возможном совместном производстве, и даже о совместных доработках в рамках тех работ, которые наши партнеры ведут. Мы знаем о тех самолетах, которые разрабатываются в Индии. Некоторые из них мы здесь видим, некоторые, естественно, находятся пока в стадии проектирования и разработки. И в этом смысле мы тоже готовы подключиться к этой работе, используя уже наш опыт, наши компетенции и технологии, которыми мы уже обладаем.

— В случае с возможным производством Су-57 — может ли это быть сотрудничество, аналогичное проекту 11356, по которому Россия построила для Индии фрегаты?

— Что касается проекта 11356, то речь идет о четырех фрегатах. Один сдали в эксплуатацию Индии в декабре, один сдаем совсем скоро. Это все фрегаты, которые построены в России, в Калининграде, на заводе "Янтарь". Еще два корабля строятся здесь, на индийских верфях, при нашей полной технической поддержке. Вот четыре фрегата этого проекта и войдут в состав ВМС Индии. Это будет еще одним нашим совместным реализованным проектом. Корабли полностью проектировались у нас.

— В случае с Су-57 может быть сотрудничество по такой же схеме?

— Да, модель сотрудничества одна и та же — по мере готовности наших партнеров к освоению сложных технологических этапов. Это процесс непростой, небыстрый, требующий высоких компетенций, создания готовых технологических производств, и делать это можно только при участии наших специалистов. Мы исходим из того, насколько быстро готовы продвигаться партнеры.

Хороший пример — локализация автоматов Калашникова. По их производству в Индии идем с опережением графика, потому что партнеры быстро осваивают технологии и быстро создают необходимые производственные мощности. Мы их поддерживаем, и поэтому проект с автоматами будет реализован быстрее, чем предполагалось.

— Индия продвигает политику своей самодостаточности, в том числе это касается оборонного сектора. Как Россия относится к этой стратегии индийских партнеров?

— Российская сторона, или даже еще советская сторона, начала работать в соответствии с программой "Сделано в Индии" даже раньше, чем появилась сама программа. Те виды вооружений и военной специальной техники, которые здесь локализованы, которые здесь производятся, которые стоят на вооружении, говорят сами за себя. Это самолеты Су-30МКИ, локализация которых достигла почти 60%. Это двигатели, бронетанковая группа — танки Т-90 и Т-72, боевые машины пехоты. Сейчас тут работают самые современные заводы, созданные индийской стороной при участии российских специалистов.

И когда премьер-министр Индии объявил программу, мы ее с большим оптимизмом поддержали, потому что у нас уже создан для нее значительный потенциал. Сейчас мы активно работаем с нашими партнерами по их предложению в части боевой техники, производство которой было бы локализовано в Индии или осуществлялось по лицензии российских предприятий. Мы к этому готовы. Мы ведем регулярные консультации, которые практически всегда заканчиваются производством тех или иных изделий для вооружений и военной техники, будь то запчасти и комплектующие изделия или готовые виды техники.

— МИД Индии ранее подтвердил, что готовится визит президента России в Нью-Дели в этом году. Такие визиты на высоком уровне, как правило, сопровождаются крупными договоренностями, сделками, в том числе в сфере обороны. Что планируется по линии ВТС к визиту российского лидера в Индию?

— Нам всегда есть о чем доложить в том, что касается результатов нашей работы на индийском направлении.