США ставят ИИ на службу военной машине: откуда ждать ответ - Мнения ТАСС

Александр Степанов — о милитаризации США гражданских информационных технологий и о том, как Китай готовится противостоять новым угрозам со стороны вчерашнего гегемона

Alphabet, материнская компания Google, отказывается от своего прежнего принципа не разрабатывать те продукты, которые могут нанести вред жизни и здоровью. Подобная тенденция военно-гражданской интеграции и прежде имела место, но теперь она активно поддерживается в Вашингтоне вновь избранным президентом Дональдом Трампом. Его агрессивная дипломатия, политика давления как на своих оппонентов, так и союзников говорит о его готовности использовать все доступные средства, в том числе высокотехнологичные.

В этих условиях Google и другие технологические компании США оказываются перед выбором: либо они работают на военно-политические интересы администрации Трампа, либо теряют доступ к государственному финансированию и подрядам.

На службу Пентагону

Алгоритмы искусственного интеллекта способны адаптироваться под решение практически любого спектра задач, в том числе боевых. Де-факто можно говорить о том, что сейчас весь технологический кластер США, вся IT-индустрия активно включилась в подряды не только Пентагона, но и всего американского силового блока.

При этом Google как основной игрок и генератор продуктов, которыми пользуется практически каждый владелец смартфона на планете, формирует дополнительные возможности по сбору целевых сведений. Это включает и формирование списков, выявление уязвимостей ключевых объектов критически важной информационной, гражданской, логистической, энергетической инфраструктуры. В этой связи можно, например, упомянуть участившиеся ковровые DDOS-атаки на финансовый блок нашей страны.

Вся линейка продукции Google априори имеет незаявленные функции, которые полезны для спецслужб. Так, чат-бот с генеративным искусственным интеллектом Google Gemini способен генерировать безобидные истории по запросам, предлагать решения проблем с написанием кода, вести селективный поиск сведений в привязке к загруженному изображению и предоставлять контекстную информацию на основе геолокации или данных из других приложений Google. Таким образом, Gemini можно назвать интегратором больших данных всей экосистемы Google. В ее информационных массивах чат-бот ведет самообучение, операционно-поисковую работу, конструирует новые смысловые модели уникальных выводных данных.

Однако, по информации на февраль 2025 года, китайский DeepSeek обогнал Google Gemini и стал вторым по популярности чат-ботом в мире. За неделю трафик платформы вырос на 614%, достигнув 49 млн ежедневных посещений. Объясняется это во многом доступностью платформы из КНР — бесплатная подписка. По сути, DeepSeek перехватил инициативу у продукции Google — что можно также назвать удачным маркетинговым ходом.

Ответ Пекина

В "Белой книге" Государственного совета по национальной обороне за 2019 год "интеллектуальная война" названа ключевым компонентом модернизации Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Она подразумевает интеграцию искусственного интеллекта, квантовых вычислений, больших данных и других новых технологий в процесс достижения военно-политических целей.

В 2022 году председатель КНР Си Цзиньпин призвал к ускоренному развитию беспилотных интеллектуальных боевых возможностей, неотъемлемой частью которых является ИИ. А в ноябре 2024 года стало известно, что китайские специалисты разработали экспериментальный генеративный ИИ, способный командовать специализированными РЭБ-дронами.

Ведется активная работа по развитию связанных с ИИ направлений и их адаптации к решению боевых задач и военному применению. Так, в июне 2024 года китайские ученые разработали ИИ-командующего, способного вести войска НОАК и обеспечивать их автономное управление в масштабных компьютерных симуляциях. Также китайские военные специалисты адаптировали модель ИИ Llama 2 от компании Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) для создания чат-бота оборонного назначения ChatBIT, предназначенного для сбора и анализа разведывательных данных, а также для поддержки процесса принятия оперативных решений.

Наконец, нельзя не упомянуть потенциал военного применения DeepSeek.

20 января 2025 года одноименная компания представила языковую модель DeepSeek-R1, уникальную с точки зрения обучения с использованием доступных и дешевых чипов, не уступающих при этом по производительному потенциалу продукции лидеров отрасли — таких как американские OpenAI и Anthropic. В чем же заключается вариативность назначения этой генеративной нейросети и сможет ли она решать более широкий спектр задач, в том числе в сфере безопасности? Вполне.

DeepSeek способен анализировать большие данные и обрабатывать естественные языки, что в целом обеспечивает масштабные возможности OSINT (разведка по открытым источникам) и адресной работы с целевыми сегментами аудитории. Кроме того, этот функционал дополняет возможность распознавания объектов на изображениях и видео — а это ключевая задача самообучаемого машинного зрения, например, при применении различных типов автономных дронов, как разведывательных, так и ударных. Кроме того, возможность прогнозирования (предиктивная аналитика) позволяет DeepSeek моделировать сценарии развития оперативной обстановки театра военных действий (ТВД) и в целом решать широкий круг задач в сфере государственного стратегического военного планирования.

Наконец, помимо этих направлений, все нейросети выступают в качестве основных инструментов автоматизации производств, включая предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК). Это обеспечивает повышение производительности и полную автономность в решении рутинных производственных процессов на всех этапах жизненного цикла предприятия. Надо отметить, что цифровые двойники прототипов вооружений и военной техники уже проходят виртуальные испытания и тестирования на цифровых полигонах, что позволяет снижать затраты и производственные риски этого важного этапа разработки передовых систем.

Соперники

28 октября 2024 года Министерство финансов США опубликовало окончательные правила, ограничивающие инвестиции США в китайский ИИ, полупроводниковые и другие передовые технологии с целью ограничить развитие Пекином возможностей военного искусственного интеллекта.

В таких условиях важнейшее значение приобретает технологическая гонка между Китаем и США, в частности в области квантовых компьютеров и ИИ. Два крупнейших игрока выбрали разные подходы: если американцы сосредоточены на полупроводниковых технологиях, то китайцы развивают фотонные вычисления. По некоторым данным, потенциал последних превосходит американские возможности в плане вычислительной мощности.

Кроме того, с целью обеспечения необходимых мощностей для быстрой обработки больших данных Китай активно развивает 5G- и 6G-сети. США пытаются противостоять этому, так как эти сети обеспечивают быструю передачу большого объема данных как через наземные станции, так и через спутники.

КНР также активно развивает спутниковую связь и лазерные каналы передачи информации, опережая США в некоторых областях, например в ретрансляции данных между спутниками и наземными станциями. Соединенные Штаты, в свою очередь, пока лидируют за счет Starlink при обмене сведениями во внутреннем контуре развернутой орбитальной группировки по лазерному каналу, однако у них есть затруднения с передачей больших объемов данных на Землю.

Лидеры сферы очевидны. Кто из них окажется сильнее — покажет время.