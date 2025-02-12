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ТАСС

Каллас: ЕС не примет соглашение по Украине без участия Европы в его достижении

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Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас
Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.
Источник изображения: © AP Photo/ Geert Vanden Wijngaert

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности отметила, что помощь ЕС Украине не является благотворительностью

РИМ, 11 февраля. /ТАСС/. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что не может быть никакого соглашения по украинскому урегулированию, достигнутому без участия Европы. В интервью газете Corriere della Sera она также указала, что помощь ЕС Украине не является благотворительностью.

"Эта война идет в Европе, касается Украины, но и Европы, и чтобы достигнуть настоящего мира, участие Европы необходимо. Не вижу никакого соглашения без участия ЕС", - сказала она.

"Для нас помощь Украине не означает благотворительность, мы таким образом инвестируем в собственную безопасность", - отметила политик.

Президент США Дональд Трамп ранее выразил надежду на то, что договоренности об урегулировании конфликта на Украине будут достигнуты "в не слишком отдаленном будущем". В западных СМИ все чаще звучит предположение, что украинское урегулирование будет обсуждаться на двусторонней основе между лидерами РФ и США при отстранении Европы и формальном участии Киева.

7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что субстантивных предложений от США по украинскому вопросу пока нет, ежедневно наблюдаются только различные заявления, которые потом опровергаются. 

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