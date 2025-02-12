Полянский: РФ готова к переговорам с США по контролю над вооружениями - Интервью ТАСС

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в интервью ТАСС рассказал о готовности Москвы к переговорам с Вашингтоном по контролю над ракетно-ядерными вооружениями, прокомментировал позицию МАГАТЭ по ЗАЭС и рассказал о сохраняющихся проблемах с выдачей американских виз российским дипломатам и делегатам.

— Каковы ваши ожидания от смены дипломатического состава в постоянном представительстве США при ООН и назначении Элиз Стефаник на должность постпреда? Готова ли миссия РФ при ООН к сотрудничеству с новыми американскими коллегами на площадке всемирной организации? Стоит ли ожидать, что новая команда проявит бóльшую открытость к диалогу и взаимодействию?

— Мы готовы работать с любыми американскими коллегами и никогда не уходили от контактов с ними. Тем более что на площадке Совета Безопасности, несмотря на не самые простые отношения между нашими странами, взаимодействие с США и другими западными коллегами по тематике работы СБ никогда не прекращалось, прежде всего — на экспертном уровне. Многие западные делегации сами себе запретили или ограничили неформальные контакты с нами: перестали ходить на наши приемы, приглашать нас на свои и так далее. Это их выбор, не наш. Но мы, честно признаться, от этого не страдаем — желающих формально или неформально общаться с нами делегаций в Нью-Йорке гораздо больше. Что касается ожиданий от новых коллег, то, как говорится, поживем — увидим, пока новое руководство миссии США еще к работе не приступило.

— Как вы оцениваете уровень профессионализма западных дипломатов в ООН, учитывая их практику приглашать на заседания Совета Безопасности представителей полка "Азов" (признан террористической организацией, деятельность запрещена в РФ) и "Белых касок"? Чем, на ваш взгляд, обусловлены такие действия западных стран?

— Я не думаю, что это связано с профессионализмом, тем более что все страны, как правило, направляют в Нью-Йорк свои лучшие дипломатические кадры. Здесь скорее сказываются два других фактора. Во-первых, это избирательная слепота и глухота наших западных коллег и их двойные стандарты в том, что касается ситуации на Украине, в том числе с правами человека и героизацией нацистских приспешников. Ведь в самой Германии или Великобритании, например, нацистские символы запрещают и наказывают приехавших к ним украинцев за их демонстрацию, а на то, что творит в этой сфере киевский режим, закрывают глаза. Во-вторых, это набирающий силу исторический ревизионизм на Западе, когда те, кому меньше 35–40, уже не знают правды об исторических событиях 80-летней давности и воспринимают их через призму идеологических установок, призванных исказить и извратить роль СССР и советского народа в победе над фашизмом. С этой тенденцией необходимо жестко и бескомпромиссно бороться, что мы и делаем, в том числе в ООН.

— Есть ли у России и США шансы возобновить переговоры по контролю над ракетно-ядерными вооружениями в ближайшее время, учитывая приход к власти в США Дональда Трампа?

— Мы от таких переговоров никогда не уклонялись, но они должны касаться всего комплекса наших отношений с США, которые находятся, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Здесь не должно быть места для избирательного подхода, когда американцы пытаются вести диалог только по точечным сюжетам, которые их волнуют. Тематика контроля за вооружениями — одна из самых острых проблем, возникшая, кстати сказать, в результате многолетнего последовательного разрушения американцами имевшейся соответствующей договорно-правовой базы. Восстановить ее будет непросто, но мы к этому готовы в рамках более широких, всеобъемлющих переговоров, где нашим озабоченностям будет уделено должное внимание.

— Ранее вы отмечали, что создание группы "Друзья мира", инициированное странами глобального Юга для поиска путей урегулирования украинского кризиса, вызвало резкую реакцию киевского режима и его западных спонсоров. Как группа проявила себя за прошедшие три месяца?

— Появление этой группы — нормальная реакция государств глобального Юга на навязывание однобоких и ничем не обоснованных установок киевского режима и его западных спонсоров, продвигающих псевдомирную "формулу Зеленского". Группа провела несколько встреч, выпустила коммюнике с изложением своих подходов. Мы приветствуем любые конструктивные инициативы, которые исходят из необходимости найти справедливое и долгосрочное урегулирование украинского кризиса. В этом плане группа выгодно отличается от оторванных от реальности инициатив западных государств, продавливающих интересы киевского режима.

— Как вы оцениваете позицию Международного агентства по атомной энергии в отношении ситуации на Запорожской АЭС? Почему, на ваш взгляд, организация воздерживается от указания на ответственность Киева за угрозы безопасности станции?

— С генеральным директором МАГАТЭ и его командой у нас налажен открытый и доверительный диалог как на венской, так и на нью-йоркской площадке по широкому кругу тем, включая ситуацию на ЗАЭС. Рафаэль Гросси регулярно брифингует Совет Безопасности по входящим в мандат агентства вопросам. Что касается оценок инцидентов на ЗАЭС, мы всегда признательны руководству МАГАТЭ за оперативное и четкое осуждение прямых атак станции и призыв к прекращению провокаций в отношении объекта. Недостает агентству лишь смелости назвать вещи своими именами и указать на очевидную для всех сторону, которая стоит за подобными безрассудными действиями, способными привести к ядерной катастрофе. Единственным источником угрозы безопасности ЗАЭС остается Украина, которая при попустительстве своих западных спонсоров регулярно осуществляет обстрелы станции и объектов ее критической инфраструктуры, города-спутника Энергодара, где проживают сотрудники ЗАЭС и члены их семей, а в декабре 2024 года даже совершила обстрел колонны с экспертами МАГАТЭ.

— Какова ситуация с выдачей американских виз российским дипломатам? Почему ООН, несмотря на правовые основания, не инициирует арбитраж против США из-за систематического отказа в визах?

— Задержки с выдачей и обновлением виз сотрудникам постпредства продолжаются, сохраняются проблемы и у делегатов из Москвы. В частности, в октябре прошлого года мы потребовали созвать чрезвычайное заседание комитета по сношениям с государством пребывания из-за отказа США выдать визы российским делегатам на сессию Первого комитета ГА ООН. Представители генсекретаря присутствовали и на этом чрезвычайном, и на регулярных заседаниях комитета. Антониу Гутерриш прекрасно осведомлен о серьезности нарушений со стороны США (не только визы, но и вопросы ограничений на передвижение, конфискованной дипсобственности). Мы постоянно напоминаем ему о том, что запуск арбитража в таких случаях — это его обязательство, а не вопрос усмотрения. Однако он продолжает придерживаться "страусиной" позиции, рассуждая о якобы достигнутом прогрессе в переговорах с властями США о разрешении ситуации. К слову, аналогичный подход у него и к сюжету с односторонним прекращением Израилем привилегий и иммунитетов БАПОР. Там тоже давно назрела необходимость запуска процедуры разрешения споров по разделу 30 Конвенции о привилегиях и иммунитетах Объединенных Наций 1946 года. Вместо этого генеральный секретарь ограничивается невнятными и витиевато сформулированными "призывами". Продолжаем работу с ним по этому сюжету.

— Существуют ли предпосылки для отмены администрацией Трампа ограничений на передвижение российских дипломатов в пределах 25-мильной зоны? Возможно ли, что заявки на выезд за ее пределы перестанут отклоняться?

— Эти ограничения вводятся, модифицируются и снимаются США в одностороннем порядке, без каких-либо оснований и в нарушение своих обязательств как государства пребывания ООН, поэтому сложно делать какие-либо прогнозы. Могу предположить, что без кардинального улучшения российско-американских отношений улучшения ситуации здесь ждать не приходится.

— Как вы оцениваете перспективы реформы ООН? Удастся ли, по вашему мнению, исключить практику использования западными странами и их союзниками "скрытого вето" при принятии резолюций в Совете Безопасности?

— Переговоры по параметрам реформы СБ ведутся в межправительственном формате уже около 20 лет, но договоренности или даже понимание по ключевым ее аспектам до сих пор не достигнуты. Однако существует практически консенсус по вопросу о том, что основной целью реформы должно быть расширение представленности в СБ развивающихся государств, прежде всего стран Африки. Поэтому есть все основания ожидать, что, как только реформа произойдет, вес западных стран в СБ снизится и продавливать в СБ свою точку зрения им будет гораздо сложнее, чем сейчас. Другое дело, что реформа СБ произойдет только тогда, когда будет достигнуто понимание и по другим ее аспектам, а до этого, к сожалению, пока далеко.