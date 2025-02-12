Танк «Леопард 3» – новый проект Германии.

По данным немецких СМИ, Германия сделала шаг к созданию нового танка «Леопард 3» (Leopard3). Сообщается о заключении контракта на технические исследования 130-мм боеприпасов, а также силовой установки, систем защиты и другого оборудования. Ожидается, что эти системы войдут в промежуточный основной боевой танк (ОБТ), который будет эксплуатироваться бундесвером до появления совершенно нового франко-германского изделия. Предположительно этот более совершенный танк будет использовать некоторые из систем, которые сейчас изучаются.

Федеральное ведомство вооружений Германии, BAAINBw, опубликовало подробную информацию о технических исследованиях, которые проводились в трёх различных областях: огневая мощь, мобильность и защищенность. Все эти новые технологии должны быть совместимы с существующим ОБТ «Леопард 2». Однако, если в конечном итоге они будут интегрированы в единую платформу – новый танк будет значительно отличаться от нынешнего «Леопард 2». Предполагается, он получит название «Леопард 3», хотя его также называют «Леопард 2 AX» или «переходное решение».

Исследование 130-мм боеприпасов проведет концерн Rheinmetall. Это отражает более широкий интерес к переходу на танковое вооружение увеличенного калибра, а сама пушка — это то, над чем Rheinmetall работает уже некоторое время.

Сравнение размеров пушек

Работа разделена на три этапа для трёх различных типов боеприпасов: снарядов DM13, которые будут использоваться в качестве квалификационных боеприпасов для испытаний; многофункциональных осколочно-фугасных боеприпасов DM11; и противотанковых боеприпасов кинетической энергии DM23.

Ранее было известно, что для основной боевой наземной системы (MGCS) – франко-германского проекта, целью которого является создание нового усовершенствованного ОБТ, а также «системы систем» из других машин с экипажем и без него, – планируется использовать крупнокалиберную 130-мм пушку. Ожидается, что танковый компонент в конечном итоге заменит существующие в Германии танки «Леопард 2», а также французские «Леклерк» (Leclerc).

Пушка калибра 130-мм пушка от Rheinmetall также существует уже некоторое время.

Гладкоствольное орудие длиной 52 калибра впервые демонстрировалось как прототип в 2016 году. Тогда компания Rheinmetall заявила, что кинетическая энергия нового орудия будет на 50% выше, чем у 120-мм орудия, используемого в «Леопард 2».

Несмотря на то, что это значительно увеличивает пробивную способность, более крупное орудие также заметно тяжелее и массивнее, чем 120-мм. Представители Rheinmetall в 2016 году заявили, что 130-мм орудие весит 3,4 тонны по сравнению с примерно 2,9 тоннами 120-мм орудия. В то же время для более крупных снарядов, массой более 30 кг и длиной около 1,3 м, в башне новой конструкции потребуется аппарат автоматического заряжания.

130-мм танковая пушка Rheinmetall.

Концерн Rheinmetall уже провел демонстрационные стрельбы из 130-мм пушки, а также масштабные симуляции и исследования.

Тем временем компании Liebherr поручена разработка нового двигателя, известного как OLYMP. Как и 130-мм пушка, он будет разработан для «промежуточного» танка «Леопард 3», но потенциально может иметь и другие области применения.

В прошлом компания Liebherr разрабатывала и производила двигатели для БМП «Мардер 1» (Marder 1), а также для её преемницы Lynx KF41.

В описании BAAINBw указан полный комплект конечного продукта. Он включает сам агрегат, а также рулевое управление, механическую коробку передач, системы охлаждения, фильтрации воздуха и выхлопную систему. Также упоминаются узлы крепления двигателя к шасси, бортовые редукторы и соединения с системами управления и подачи топлива. В исследовании рекомендуется использовать как можно больше существующих компонентов от «Леопарда 2».

Двум компаниям Hensoldt и KNDS Deutschland поручено изучить повышенный уровень защищенности танка «Леопард 3», который требует разработки «значительно более боеспособного варианта MUSS (многофункциональной системе самозащиты)» от Hensoldt. Это может привести к дальнейшему усовершенствованию MUSS 2.0, представленной компанией в 2024 году, для использования на БМП «Пума».

MUSS 2.0 на БМП «Пума»

Современная система MUSS 2.0 – более лёгкая и компактная, чем оригинальная MUSS. Она состоит из четырёх пассивных датчиков, расположенных вокруг машины. Каждый из датчиков совмещает в себе датчик предупреждения о ракетах и лазерах, а также лазерный инфракрасный глушитель и устройство для постановки инфракрасных помех.

Система предназначена для защиты от ПТУР, но также может обнаруживать трассирующие снаряды, дульные вспышки, выстрелы и маломощные лазеры. Комплект MUSS 2.0 способен одновременно обнаруживать различные угрозы, определять их приоритетность, а затем противодействовать им в полуавтономном или полностью автономном режиме. База данных угроз также может регулярно обновляться для борьбы с новыми и возникающими угрозами.

Наконец, компании Hensoldt и KNDS Germany должны провести еще два технических исследования, предусматривающих работу в системе настройки в полевых условиях, что необходимо для компенсации эффекта изгиба ствола - явления, которое вызвано изменениями температуры и которое может повлиять на точность основного оружия. В «Леопард 2» используется ручная система регулировки положения в полевых условиях, за которую отвечает наводчик. BAAINBw хочет получить полностью автоматизированную систему, устраняющую ручные регулировки.

Промежуточный ОБТ, если разработка продолжится, обеспечит бундесвер танком, который будет служить, как минимум, до появления совершенно новой боевой машины, разрабатываемой в рамках проекта MGCS.

Согласно источникам в оборонной промышленности, промежуточный вариант танка «Леопард 3» (при условии, что он получит такое обозначение) будет «адаптирован к текущему уровню угрозы с точки зрения производительности и будет обладать дополнительными возможностями по сравнению с ОБТ «Леопард 2A8». Последний на данный момент является самой продвинутой серийной версией «Леопард 2». В отчёте добавляется, что промежуточный вариант танка должен начать поступать на вооружение в 2030-х годах – в случае одобрения правительством Германии. После этого модель должна прослужить около 25 лет.

Танк «Леопард 2A8»

На данном этапе окончательные характеристики танка «Леопард 3» ещё не определены, и они, скорее всего, будут уточнены после завершения обозначенных трёх технических исследований. BAAINBw ожидает, что эта работа завершится к концу 2026 года.

Неясно, как новые технические исследования повлияют на версию «Леопард 2 A-RC 3.0», которая была представлена франко-германским оборонным конгломератом KNDS летом 2024 года. Эта новая версия «Леопарда-2» оснащена полностью необитаемой башней, которая может быть вооружена ещё более крупной 140-мм пушкой. Танк также оснащён встроенной ПТУР и дистанционно управляемой оружейной установкой, вооружённой 30-мм автоматической пушкой, оптимизированной для борьбы с БПЛА, которые теперь представляют серьёзную угрозу.

«Леопард 2 A-RC 3.0». На крыше башни видна выдвижная ракетная установка.

KNDS планирует выставить «Леопард 2 A-RC 3.0» на продажу, но также рассчитывает, что машина станет ключевым этапом на пути к MGCS следующего поколения. В 2024 году KNDS объявил, что создаст новую совместную компанию с немецким Rheinmetall и французской Thales специально для работы над MGCS.

Что касается Rheinmetall, то концерн также представил свой собственный танк нового поколения KF51 «Пантера» ещё в 2022 году. Ранее ожидалось, что «Леопард 2 A-RC 3.0» напрямую станет конкурировать с KF51, но последние технические исследования показывают, что BAAINBw рассматривает другое решение. Хотя оно в значительной степени основано на «Леопард 2», это будет более амбициозный проект, чем «Леопард 2 A-RC 3.0», который, насколько известно, не включает в себя новую силовую установку.

Как бы то ни было, примечательно, что Германия снова очень активно занимается разработкой танков, что отражает более широкие тенденции. После многих лет, в течение которых многие операторы танков либо сокращали свой парк техники, либо полностью избавлялись от неё, танковые войска переживают своего рода возрождение, чему в немалой степени способствовал конфликт на Украине.

По материалам ресурса www.twz.com