План Трампа относительно прекращения огня ужаснул Украину! Этого никто не ожидал (Haber7, Турция)

Haber: план Трампа по Украине признает суверенитет России на занятых территориях

План Трампа по прекращению огня, просочившийся в сеть, ужаснул украинцев, пишет Haber7. Признание суверенитета России над подконтрольными ей территориями и отказ принимать Украину в НАТО – не на это надеялись жители Незалежной. Читатели не удивлены: именно так происходит, когда полагаешься на США.

Озгюр Байрак (Özgür Bayrak)

В средства массовой информации просочился план президента США Дональда Трампа, нацеленный на прекращение российско-украинского конфликта. По сообщениям украинских масс-медиа, Трамп попытается заставить Украину согласиться на прекращение огня с Россией к Пасхе, то есть к 20 апреля.

План, шокировавший украинцев, признает российский суверенитет на присоединенных к России территориях.

Действия президента США Дональда Трампа все время оказываются в центре внимания с момента его избрания на пост главы государства. При этом стали проясняться первые подробности нашумевшего плана американского лидера по прекращению российско-украинского конфликта.

План по Газе вызвал бурную реакцию

Президент США Дональд Трамп вел свою предвыборную кампанию с обещанием "положить конец войнам". Первым, кого американский лидер принял в Белом доме после вступления в должность, стал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Немыслимый план Трампа по Газе, который, как было отмечено на совместной пресс-конференции американского и израильского лидеров, позволит США взять сектор Газа под контроль, вызывает бурную реакцию по всему миру.

На этот раз взоры прикованы к украинскому конфликту

На фоне продолжающихся споров вокруг Газы президент США, обещавший до выборов "положить конец украинскому конфликту в течение 24 часов", переключил внимание на российско-украинское противостояние. На следующей неделе Трамп, как ожидают, проведет переговоры с Владимиром Зеленским.

Лидер Соединенных Штатов, принимая в Белом доме премьер-министра Японии Сигэру Исибу, сделал краткие заявления для представителей СМИ в Овальном кабинете и отметил, что российско-украинский конфликт должен закончиться. "Я хочу, чтобы этот конфликт закончился, потому что погибло очень много людей. Вероятно, на следующей неделе я встречусь с президентом Зеленским, а также, возможно, поговорю с президентом Путиным", – сказал глава государства.

На прошлой неделе европейские СМИ сообщили, что Трамп может представить план по прекращению широкомасштабной военной операции России на Украине на предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности в Германии.

Специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог подтвердил намерение Трампа выступить на ежегодной конференции, но не сообщил подробностей плана.

Будет признан российский суверенитет на присоединенных к России территориях

Украинская газета "Страна" сообщила, что президент США Трамп попытается заставить Украину согласиться на прекращение огня с Россией к Пасхе (20 апреля). Газета сообщила, что просочившийся план циркулирует в "политических и дипломатических кругах" Украины, и привела сведения о содержании соглашения о прекращении огня. Так, в рамках соглашения Украине будет заблокировано вступление в НАТО, а на присоединенных к России территориях будет признан российский суверенитет.

Кроме того, украинские войска будут вынуждены покинуть Курскую область России, где они начали контрнаступление в августе прошлого года, а европейские державы будут задействованы для контроля демилитаризованной зоны. Американские войска в этот контингент входить не будут. ЕС будет предложено помочь Украине в ее усилиях по восстановлению, которые могут стоить до 486 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия.

План ужаснул украинцев

По данным газеты DailyMail, так называемый план прекращения огня ужаснул украинцев. Владимир Зеленский опроверг существование планов перемирия, тогда как от Белого дома пока не поступало официальных заявлений.

Комментарии читателей

мемо

Трамп может сказать, что Украиной будут управлять США.

порядок

В мире уже никто не в безопасности. Продолжение следует.

Сивасспор

Трамп думает, что Америка до сих пор безоговорочно является мировой сверхдержавой. Да кому какое дело до тебя, Трамп? Тебе присягнет на верность лишь несколько арабских лидеров-марионеток. Пока ты не пойдешь на риск войны на поле боя, никто и внимания на тебя не обратит. Китай вышел вперед и в экономическом, и в технологическом плане.

Ильхами

Мы слишком возвышаем этого человека в своих глазах...

Эфе

А в таком случае не скажете, почему погибли тысячи людей?

красное яблоко

Трамп, ты боишься Путина, ты знаешь, что у него мощное оружие, иначе ты и ему бы угрожал.

Гражданин

Отдай Украину и получи Сирию... Классическая стратегия, известная своим художественно-политическим выражением...

Бедный фермер

Так бывает, когда полагаешься на США.

MAKE PEACE

Не нужно заставлять друг друга. Заключите мир, невежественные люди.

ХЫДЫР БУДУР

Зеленский – сионистский лакей, который просит помощи у всего мира, заливаясь слезами, когда бомбят его страну, но радуется, когда Израиль истребляет палестинских детей. Он был клоуном, который высмеивал турецкую культуру/феску, символизирующую Османскую империю, в своих шутовских ролях в телепередачах. Теперь он как марионетка США вступил в вооруженный конфликт с Россией и обрек свой народ на жизнь в убежищах.

челик

Зеленский — марионетка, сначала Америка заставила вас воевать, а теперь отдаст ваши земли России, сама при этом заберет ваши месторождения. Так все и работает. Вам неспроста давали оружие. Деньги за него будут потребованы в десятикратном и даже стократном размере. Вы потеряли и страну, и ресурсы.

эфе

США продадут Украину.

ргюнель

США говорят России: "Забирай Украину, а я заберу Канаду, Гренландию, Газу".

Житель Самсуна

Пешка Зеленский, а ты что думал... Запад использует тебя и выбросит как грязную салфетку... Сбросит тебя со счетов... Обрушится на твои богатства... Тебя зовут Владимир... Ты русский... Для чего ты Германии, США... Ты погубил свой народ... Очень жаль...

порядок

Этот человек может поджечь мир.

Гость

Самое сильное чувство, которое непременно испытывают те, кто полагается на Дикий Запад, – это чувство предательства. Я бы на месте Зеленского договорился с Путиным, включил бы всю Украину в состав России и заставил бы Дикий Запад испытать ощущение полного предательства.

Реакция

Разве есть хоть кто-то, кого США не бросили и не разочаровали ради собственных интересов!..

Гость

Украинцы, а чего вы ждали от Зеленского-марионетки.

Гость

Зеленский же теперь будет искать убежище в США.

Гость

Кто полагается на США, тот всегда испытывает разочарование. Вас в любой момент могут предать ради собственных интересов.

Три полумесяца

США лгут, используя тактику отвлечения внимания. США не хотят прекращения военного конфликта, им нужно, чтобы боевые действия продолжались, чтобы Россия была измотана и ослаблена. Украина не важна, будь что будет.

Али

США положили глаз на подземные ресурсы на востоке Украины стоимостью 15 триллионов долларов. Так что военный конфликт будет продолжаться и ужесточаться.