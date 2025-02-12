Противник пишет о применении ВС РФ модернизированных ракет «Калибр» и баллистических ракет ОТРК «Искандер» в ночь на 11 февраля

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В ночь на 11 февраля российские войска нанесли комбинированный удар по объектам на территориях, контролируемых киевским режимом. Сообщается об использовании модернизированных версий ракет «Калибр». По последним данным, они выпускались носителями из акватории Чёрного моря.

Как минимум 3 ракеты поразили цели на аэродроме Миргорода в Полтавской области. Ранее по этому военному объекту под Полтавой были нанесены удары с применением беспилотных летательных аппаратов, которые перегрузили украинскую систему ПВО.

Несколько взрывов – на объектах в городе Мерефа Харьковской области.

Также поступают сообщения о поражении аэродромов и топливных хранилищ в Николаевской и Черкасской областях. В частности, атакован военный объект в Чигирине.

Помимо «Калибров» и дронов использовались баллистические ракеты. Сообщается о прилётах по промышленным и военным объектам в Сумах и Кривом Роге.

Ближе к утру враг стал публиковать сообщения о заходе на цели российских бомбардировщиков Ту-95МС. Появляются сообщения о прилётах по территории аэропорта в Борисполе, по военным складам в Броварах – Киевская область. Также зафиксированы взрывы на объектах противника в черкасской Умани.

Режим воздушной тревоги продолжает действовать на большей части Украины.