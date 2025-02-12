Войти
Интерфакс-АВН

Трамп заявил, что стремится получить доступ к украинским редкоземельным металлам, так как не хочет помогать Киеву безвозмездно

216
0
0
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на помощь Киеву, назвав подходящим вариантом редкоземельные металлы.

"У них есть крайне богатая земля в плане редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей", - заявил он в интервью Fox News.

Президент США пояснил, что нет полной уверенности насчет того, как будет развиваться ситуация с Украиной, и потому доступ к редкоземельным металлам необходим, чтобы "мы были уверены, что передаваемые нами деньги (для помощи Украине) не пропадут".

"Может быть, стороны конфликта заключат соглашение, а может - нет. Может быть однажды Украина будет частью России, а может быть - не будет", - сказал президент США.

По его словам, ему требуется от Украины "редкоземельных металлов на $500 млрд".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.02 04:35
О независимости РИ в XX в.
  • 12.02 03:11
  • 7530
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 12.02 02:06
  • 28
Против дронов и скрытых целей. В российскую армию поступают новые зенитки
  • 12.02 00:45
  • 0
И еще одно добавление для участника Штурм
  • 11.02 23:37
  • 0
О капитализме в России.
  • 11.02 22:16
  • 0
И еще о варианте "капиталистического (шведского) социализма" для России.
  • 11.02 21:47
  • 0
По поводу "капиталистического социализма" северной Европы как альтернативы для России (участник Штурм))
  • 11.02 19:41
  • 432
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 11.02 17:35
  • 10
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 11.02 16:00
  • 30
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 11.02 15:17
  • 691
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 11.02 13:15
  • 0
Тяжёлые огнемётные системы – дальнобойные и смертоносные. То, что нужно белорусской армии
  • 11.02 12:28
  • 2
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 11.02 12:05
  • 1
Выход «Солиста»: в зоне СВО испытывается новый комплекс для пехоты
  • 11.02 11:58
  • 1
Экономике России жизненно необходимы новые заводы и рабочие руки