Трамп заявил, что стремится получить доступ к украинским редкоземельным металлам, так как не хочет помогать Киеву безвозмездно

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Украина возместила США деньги, потраченные на помощь Киеву, назвав подходящим вариантом редкоземельные металлы.

"У них есть крайне богатая земля в плане редкоземельных металлов, нефти и газа, других вещей", - заявил он в интервью Fox News.

Президент США пояснил, что нет полной уверенности насчет того, как будет развиваться ситуация с Украиной, и потому доступ к редкоземельным металлам необходим, чтобы "мы были уверены, что передаваемые нами деньги (для помощи Украине) не пропадут".

"Может быть, стороны конфликта заключат соглашение, а может - нет. Может быть однажды Украина будет частью России, а может быть - не будет", - сказал президент США.

По его словам, ему требуется от Украины "редкоземельных металлов на $500 млрд".