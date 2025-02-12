Эксперт Дэвис: условия РФ по Украине - лучшее, на что может рассчитывать Трамп

Отставной американский подполковник также подчеркнул, что в основном заниматься восстановлением Украины должна будет Европа, а не США

ВАШИНГТОН, 11 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп должен как можно скорее попытаться урегулировать конфликт на Украине, понимая при этом, что выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным условия - лучшее, на что он может рассчитывать, считает отставной подполковник США Дэниел Дэвис.

"Я считаю, что Трамп должен прийти и попытаться решить эту проблему как можно быстрее, рационально понимая, что изложенная Путиным 15 июня линия - это лучшее, что он может получить", - сказал Дэвис в понедельник в интервью журналисту Такеру Карлсону в ответ на вопрос о том, что должна делать новая вашингтонская администрация в отношении кризиса на Украине.

"Я думаю, он должен просто сказать: "Это лучшее, что мы можем получить здесь. Я собираюсь закончить эту войну как можно скорее на этих позициях, потому что в случае, если мы продолжим откладывать, погибнет еще больше украинцев", - указал Дэвис. По его словам, большую часть работы по восстановлению Украины должна будет взять на себя Европа, а не Соединенные Штаты. "Но мы можем помочь дипломатией", - подчеркнул эксперт.

Он также отметил, что только после этого США смогут перейти к следующей "непростой задаче" - восстановлению отношений с Россией. "Я знаю, что многие не хотят этого делать, но Россия будет существовать и дальше, и в будущем", - резюмировал Дэвис.

В июне 2024 года президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД назвал условия для урегулирования ситуации на Украине, среди которых упоминались вывод ее вооруженных сил из Донбасса и Новороссии и отказ Киева от вступления в НАТО. На Украине также должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан. Кроме того, Россия считает необходимым отменить все западные санкции против нее и установить внеблоковый и безъядерный статус Украины.

9 февраля Трамп заявил, что у него якобы есть конкретный план завершения конфликта на Украине. Американский лидер поручил своему помощнику по национальной безопасности Майку Уолтцу организовать встречи по разрешению кризиса, так как хочет, по его словам, поскорее "покончить с этим чертовым безумием". 7 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, сообщил, что субстантивных предложений от США по украинскому вопросу пока нет, ежедневно наблюдаются только различные заявления, которые потом опровергаются.