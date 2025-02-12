В деле генерала Попова свидетели защиты опровергли доводы следствия о якобы хищении металла в зоне СВО

Источник изображения: topwar.ru

Дело бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова разваливается прямо в суде, свидетели опровергли доводы следствия о якобы ненужности металлоконструкций на передовой и их хищении из зоны СВО, в котором и обвиняют генерала.

Тамбовский гарнизонный суд продолжает рассмотрение дела, в котором нет потерпевшей стороны. Гособвинение уже выступило, высказав свои доводы «виновности» Попова, теперь выступает защита, суд опрашивает свидетелей, которые уже опровергли доводы стороны обвинения о том, что на передовой металлоконструкции якобы не нужны и это позволило Попову их похитить. Как пояснили свидетели, там каждый килограмм ценен и сразу идет в дело.

Сегодня суд опросил уже пятерых офицеров, прапорщиков и солдат 58-й армии. Все подтвердили крайнюю необходимость любых металлоизделий на фронте для устройства защитных сооружений для личного состава и техники как бронированной, так и автомобильной. Прямо в зале суда военнослужащие спрашивали: «А металл можно еще привезти?»

— приводит ТАСС слова одного из собеседников.

При этом следствие по надуманным причинам держит на складе в Белореченске около одной тысячи тонн арматуры, уголка и металлических листов, объявленных «похищенными».

Ранее Запорожская область отказалась признавать себя потерпевшей стороной по делу генерала Попова, поскольку никакого ущерба региону он не нанес. Областная администрация отказалась заявлять иск о возмещении вреда к Попову, тем самым лишив дело потерпевшей стороны.

Напомним, что Попову вменяют хищение 1,7 тысячи тонн металлопроката для строительства укреплений на запорожском участке фронта общей стоимостью 105 миллионов рублей. Сам генерал вину не признает.