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Интерфакс-АВН

КНДР продолжит развитие ядерных сил в условиях военного дисбаланса на Корейском полуострове - Ким Чен Ын

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын
Северокорейский лидер Ким Чен Ын.
Источник изображения: Фото: REUTERS/KCNA

Пекин. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Дисбаланс сил на Корейском полуострове по вине США и союзников вынуждает КНДР повышает боеготовность армии, включая совершенствование ядерных сил сдерживания, заявил северокорейский лидер Ким Чен Ын.

При посещении министерства обороны КНДР он сообщил "о новых планах стремительного укрепления всех сил сдерживания, включая ядерные силы, и еще раз обозначил незыблемый курс на дальнейшее развитие ядерных вооруженных сил", сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Основной причиной военного дисбаланса, чреватого военным столкновением на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии Ким Чен Ын назвал "присутствие на полуострове ядерных средств США, многосторонние условные ядерные военные учения во главе с США, трехсторонний военный блок США, Японии и Южной Кореи, созданный по сценарию регионального военного альянса, и формирование НАТО азиатского типа".

Лидер КНДР также " выразил серьезную озабоченность безумными действиями США и Запада, которые намеренно затягивают конфликт (на Украине - ИФ) для осуществления невозможной мечты нанести стратегическое поражение России".

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