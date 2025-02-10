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ТАСС

Посол РФ заявил, что Берн не может быть посредником в переговорах с Киевом

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Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин
Посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ ТАСС

Швейцария изначально заняла "прокиевскую позицию" и продвигает идею международного трибунала для осуждения руководства России, напомнил Сергей Гармонин

ЖЕНЕВА, 8 февраля. /ТАСС/. Текущий антироссийский курс швейцарских властей не оставляет места для того, чтобы официальный Берн предлагал свои "добрые услуги" в качестве посредника в вопросе урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин в беседе с корреспондентом ТАСС, приуроченной к отмечаемому 10 февраля Дню дипломатического работника.

"Швейцария с самого начала заняла четко прокиевскую позицию, переняла все пакеты нелегитимных санкций ЕС, неправомерно заморозила российские государственные активы и деньги наших граждан, инициативно продвигает идею международного трибунала для осуждения руководства России. О каком нейтралитете здесь вообще может идти речь?" - сказал он, отвечая на вопрос о том, может ли эта европейская страна рассматриваться как потенциальная площадка для переговоров по Украине.

По оценкам дипломата, упомянутые действия "девальвировали нейтральный статус государства", которое теперь "не может рассматриваться в качестве беспристрастного посредника и честного брокера". "Не видим места для "добрых услуг" Швейцарии при таком внешнеполитическом курсе Берна", - добавил Гармонин.

Ранее швейцарский президент Карин Келлер-Зуттер заявила о готовности своей страны выступить в качестве посредницы в урегулировании украинского кризиса. Аналогичным образом высказывался и глава МИД Иньяцио Кассис. По его словам, конфедерация видит себя частью решения украинского вопроса, а в нейтралитете и усилиях по установлению мира заключается ее "добавленная стоимость".

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает, несмотря на нейтральный статус, санкции Брюсселя против Москвы, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте 2022 года перечень государств и территорий, совершающих в отношении РФ, ее компаний и граждан недружественные действия. В этот список попала и Швейцария. 

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