Спецпредставитель Келлог: Трамп готов к ужесточению санкций против России (New York Post, США)

Советник вице-президента Майка Пенса по национальной безопасности Кит Келлог выступает во время брифинга для прессы в Белом доме в Вашингтоне, 22 сентября 2020 года.

Кит Келлог: Трамп хочет добиться соглашения, которое устроит и Россию, и Украину

Президент США хочет сначала остановить боевые действия между Украиной и Россией, а уже потом переходить к переговорам, заявил в интервью New York Post спецпредставитель Трампа Кит Келлог. По его словам, американский лидер будет добиваться соглашения, которое "устроит обе стороны".

Кейтлин Дорнбос (Caitlin Doornbos)

Президент Трамп готов ужесточить американские санкции против России, чтобы остановить военные действия на Украине. Об этом в эксклюзивном интервью New York Post рассказал его специальный представитель по урегулированию конфликта отставной генерал Кит Келлог. Однако Трамп знает, что Киеву и Москве придется пойти на уступки, чтобы прекратить "гибель людей в промышленных масштабах" в самой крупной стране Европы.

По словам Келлога, по десятибалльной шкале болезненности экономических санкций принятые против России меры "оцениваются всего в три балла". Собственно американские санкции, особенно нацеленные против высокодоходного энергетического сектора России, номинально в два раза сильнее, однако пока еще остается запас для их ужесточения.

"Можно реально усиливать санкции, особенно последние [направленные против добычи и экспорта нефти], — сказал спецпосланник. — Есть возможность открутить вентиль и увеличить давление. Если кто-то и понимает суть рычагов давления, то это президент Дональд Трамп, и мы уже осознаем это, глядя на то, что он делает в последнее время [решая другие проблемы за рубежом]".

В прошлый четверг Трамп собрал в Овальном кабинете свою "всю утвержденную команду" советников и членов кабинета, занимающихся вопросами национальной безопасности, начиная с вице-президента Дж. Вэнса и заканчивая министром финансов Скоттом Бессентом. По словам Келлога, там состоялось обсуждение вопроса о том, как задействовать все элементы национальной мощи для прекращения конфликта.

"Урегулирование российско-украинского конфликта — это на самом деле авральная работа для всей администрации. Нужны усилия всего правительства, — сказал генерал. — Об этом говорит команда национальной безопасности. Президент, вице-президент, советник по национальной безопасности, госсекретарь, министр финансов, Совет национальной безопасности — все они работают вместе".

Келлог заявил, что Украина не должна ослаблять военное давление на Россию перед началом переговоров. Однако он подверг резкой критике стратегию бывшего президента Джо Байдена, который обещал поставлять на Украину помощь "столько, сколько потребуется", но при этом не наращивал давление с использованием других элементов государственной мощи.

"Это не стратегия, это наклейка на бампер, — сказал Келлог. — На очень высоком уровне я сказал: так, администрация Байдена в действительности не вела войну и не помогала Украине, как должна была … не поставляла туда своевременно необходимое оружие и не предлагала стратегию".

"Работая с президентом Трампом, я увидел это и сразу начал говорить об этом. То есть, еще год тому назад, когда я вел вместе с ним предвыборную кампанию, мы говорили о демографии, о потерях, о проклятии войны. И я тогда сказал, что по уровню насилия это как Вторая мировая война", — продолжил Келлог.

Он отметил, что именно по этой причине Трамп хочет найти всеобъемлющее решение и положить конец жестоким военным действиям.

Сам президент на этой неделе выдвинул идею о заключении сделки с Украиной, по условиям которой США получили бы доступ к ее редким металлам, которые очень важны для американской национальной безопасности. Однако Келлог подчеркнул, что президент прежде всего "хочет остановить убийства — просто остановить их — а уже потом переходить к переговорам".

"Думаю, у нас есть определенные возможности. К счастью, я работаю на мастера по заключению сделок, — сказал Келлог. — Он написал "Искусство заключать сделки". От него можно ждать чего угодно".

Однако цель состоит в том, чтобы прекратить насилие до начала переговорного процесса о тонкостях мирного урегулирования, потому что "убийствами людей выход из этого конфликта не найдешь".

"Это как будто в российской ДНК при проведении военных операций. По сути дела, они ведут войну на истощение, — продолжил Келлог. — Посмотрите на историю, и вам точно не захочется вступать в войну на истощение с Россией, потому что именно так она сражается. Они к этому привыкли. Это страна, готовая нести потери. В Сталинградской битве они за шесть месяцев потеряли 700 000 человек — и глазом не моргнули" (по данным Минобороны РФ, безвозвратные потери Красной Армии в Сталинградской битве составили 480 тысяч человек, общие потери участвовавших в сражении германских, итальянских и румынских войск составили около 1,5 млн человек — прим. ИноСМИ).

"Поэтому использовать только военное давление просто нельзя. Нужно экономическое давление, нужно дипломатическое давление, нужно военное давление и рычаги такого сорта, какие можно использовать снизу, чтобы все шло в нужном нам направлении", — объяснил генерал.

Но без переговоров между Россией и Украиной в том или ином виде конфликт не закончится, сказал Келлог. В последние недели украинский президент Владимир Зеленский подает сигналы о том, что он готов уступить России часть территорий в обмен на гарантии безопасности, такие как членство в НАТО или ядерное оружие.

"Будем говорить откровенно. На переговорах обе стороны должны уступать. Просто так устроен переговорный процесс, — сказал он. — И здесь надо выяснять, сколько уступать. Что приемлемо, а что нет".

"Это будет приемлемо для всех? Нет. А это будет приемлемо для всех? Нет. Но надо пытаться найти такой баланс", — добавил Зеленский.

По словам Келлога, после сентябрьской встречи с Зеленским в Башне Трампа Трамп обсуждал вопрос о том, насколько реально усадить Россию и Украину за стол переговоров, при этом он отметил, что пора заключать мирное соглашение, но только такое, "которое устроит обе стороны".

"К этому надо подходить очень прагматично, знаете ли. Вспомним Тедди Рузвельта и Портсмутский договор [положивший конец русско-японской войне в 1905 году], — сказал Келлог. — Русский царь и японцы во время переговоров были готовы покинуть их, но Рузвельт усадил их за стол и сказал: "Вам обоим придется чем-то поступиться". И они согласились.

И что получилось? Война была остановлена, а Тедди Рузвельт стал лауреатом Нобелевской премии. Так что, если посмотреть на историю и на другие, более свежие примеры, становится ясно, что выход заключается именно в этом".