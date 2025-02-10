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Военное обозрение

«Перевезено 100 миллионов тонн грузов»: Зеленский заявил, что украинский морской коридор успешно работает, несмотря на атаки РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Украинский морской коридор работает, несмотря на постоянные атаки России портовой инфраструктуры киевского режима. Об этом заявил потерявший легитимность президент страны Владимир Зеленский. По его словам, за полтора года работы коридора перевезено 100 миллионов тонн грузов.

53 страны мира в Азии, Африке, Европе и Америке охватил наш экспорт. И этот результат ощущается не только на Украине, но и в соответствующих странах, потребляющих наше продовольствие

– похвастался Зеленский.

Он добавил, что благодаря работе морского коридора Украина имеет возможность заботиться о глобальной продовольственной безопасности.

Устойчивость нашей морской отрасли – это не только об экономике, это и о защите человечности

– высокопарно заявил глава киевского режима.

Стоит отметить, что отчасти Зеленский сказал правду. Украинский морской коридор действительно продолжает функционировать. Именно через порты Одессы на подконтрольную киевскому режиму территорию поступает большое количество грузов военного назначения. И именно поэтому ВС РФ регулярно наносят удары по портовой инфраструктуре Украины.

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