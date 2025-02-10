«Может изменить характер военно-морской войны»: в Китае разработали метод обнаружения даже самых тихих подводных лодок

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Китайские специалисты разработали метод, позволяющий обнаруживать даже самые тихие и малозаметные подводные лодки по магнитному следу, который они оставляют. Об этом информирует издание SCMP. В публикации отмечается, что в скором времени скрытность может стать недостижимой целью для субмарин.

Команда смоделировала след Кельвина, V-образное возмущение поверхности, которое создается подводными лодками, когда они рассекают воду. Этот след создает слабое, но обнаруживаемое магнитное поле, когда ионы в морской воде, возмущенные движением судна, взаимодействуют с геомагнитным полем Земли

– говорится в публикации.

Авторы метода подчеркивают, что в отличие от акустического обнаружения, от которого современные подводные лодки уклоняются с помощью звукопоглощающих покрытий и насосно-струйного движителя, новый метод использует магнитное поле, которое «сохраняется еще долго после того, как проходит подводная лодка, оставляя след в магнитной ткани океана».

Стоит отметить, что, как отмечается в материале, ученые уже по достоинству оценили разработку китайских специалистов. Некоторые ученые считают, что новый метод обнаружения субмарин может в скором времени изменить характер боевых действий в мировом океане.

По мнению ученых, это открытие может изменить характер военно-морской войны

– резюмирует издание.

Добавим, что, как отмечают военные эксперты, если эффективность нового метода будет подтверждена практикой, американским субмаринам, действующим недалеко от побережья КНР, будет крайне сложно сохранять скрытность.