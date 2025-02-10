Войти
Военное обозрение

Илон Маск: если США не изменят стратегию производства вооружений, они проиграют следующую войну

701
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Если США не изменят стратегию производства вооружений, они проиграют следующую войну. Действующая программа оснащения американской армии заключается в производстве по баснословным ценам недостаточного количества устаревшего оружия, пригодного лишь для вооруженных конфликтов прошлого.

Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск.

Американские программы вооружений должны быть полностью реформированы

- уверен чиновник-миллиардер.

По мнению Маска, Вооруженные силы США нуждаются в срочном реформировании и переоснащении.

Если не будут сделаны немедленные и кардинальные изменения, Америка проиграет следующую войну с треском

- утверждает миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа.

Он считает, что военная реформа должна быть радикальной и проведена в самое ближайшее время.

Илон Маск возглавил вновь созданный Департамент (или министерство) эффективности правительства (DOGE) Соединенный Штатов сразу после вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа. Как пояснял глава государства, данное ведомство не является частью правительственной структуры, как другие ему подобные, а лишь дает рекомендации американским властям извне.

Впрочем, руководитель DOGE Илон Маск развил бурную деятельность сразу после своего назначения. Не прошло и четырех дней, как он разорвал ряд госконтрактов на сумму чуть менее полумиллиарда долларов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Персоны
Илон Маск
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)