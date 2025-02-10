Илон Маск: если США не изменят стратегию производства вооружений, они проиграют следующую войну

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Если США не изменят стратегию производства вооружений, они проиграют следующую войну. Действующая программа оснащения американской армии заключается в производстве по баснословным ценам недостаточного количества устаревшего оружия, пригодного лишь для вооруженных конфликтов прошлого.

Такое мнение высказал на своей странице в социальной сети предприниматель и глава Департамента эффективности правительства США Илон Маск.

Американские программы вооружений должны быть полностью реформированы

- уверен чиновник-миллиардер.

По мнению Маска, Вооруженные силы США нуждаются в срочном реформировании и переоснащении.

Если не будут сделаны немедленные и кардинальные изменения, Америка проиграет следующую войну с треском

- утверждает миллиардер и соратник президента США Дональда Трампа.

Он считает, что военная реформа должна быть радикальной и проведена в самое ближайшее время.

Илон Маск возглавил вновь созданный Департамент (или министерство) эффективности правительства (DOGE) Соединенный Штатов сразу после вступления в должность нового американского президента Дональда Трампа. Как пояснял глава государства, данное ведомство не является частью правительственной структуры, как другие ему подобные, а лишь дает рекомендации американским властям извне.

Впрочем, руководитель DOGE Илон Маск развил бурную деятельность сразу после своего назначения. Не прошло и четырех дней, как он разорвал ряд госконтрактов на сумму чуть менее полумиллиарда долларов.