На Украине заявляют о якобы первом сбитии российской КАБ с помощью «экспериментального оружия»

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Начальник управления коммуникаций Командования ВС Украины Юрий Игнат заявил, что в Запорожье силами ПВО была уничтожена российская корректируемая авиабомба (КАБ). При этом он подчеркнул, что данный случай не первый.

Ранее командование ВСУ неоднократно заявляло о том, что КАБ являются настоящей проблемой для украинской ПВО. Корректируемые авиабомбы не удается перехватывать, при этом они являются высокоточным вооружением, наносящим огромный урон.

В свою очередь, украинские околовоенные паблики распространяют «сенсационную новость» о том, что российская КАБ в Запорожье была впервые сбита с помощью некого «экспериментального оружия».

Стоит отметить, что Игнат в своей сводке ни о чем таком не упоминал. В то же время и военкоры не пишут, о каком именно «супероружии» идет речь.

Напомним, что еще в прошлом году сообщалось о намерении властей Великобритании передать Киеву свой экспериментальный боевой лазер DragonFire, который Лондон планирует поставить на вооружение в своих войсках до 2027 года. Естественно, на Украине разработку хотят испытать.

Таким образом, вероятно, именно об этом «экспериментальном оружии» рассказывают паблики. Впрочем, зная тягу «украинских экспертов» к сенсационным заявлениям, данная история вполне может быть из разряда «бабушки с банкой солений», которая сбила российский дрон.