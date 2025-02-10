Разработка "Швабе" с использованием нейросети ускорит поиск пропавших людей - "Ростех"

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - НПО "Государственный институт прикладной оптики" (ГИПО) холдинга "Швабе" создаёт модуль автоматического дешифрования графической информации с использованием нейросетевых алгоритмов, который поможет быстрее обнаруживать пропавших людей, находить на снимках нужные объекты, сообщил разработчик изделия инженер-программист Андрей Белов.

"Это такая система, которая позволяет на съёмочной аппаратуре летательного аппарата получать тепловизионный видеосигнал, обрабатывать эту информацию и находить на снимках людей, автомобили, дороги и другие объекты. Это ускоряет поиск", - сказал Белов, интервью с которым публикует в пятницу госкорпорация "Ростех".

Ранее сообщалось, что в НПО ГИПО реализуется проект по созданию системы распознавания летательных аппаратов в условиях сложного фона при помощи нейронной сети.