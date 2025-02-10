Не только бизнес: почему Трамп вдруг заинтересовался недрами Украины - Мнения ТАСС

Андрей Низамутдинов — как Зеленский планирует продавать родину оптом и в розницу

Президент США Дональд Трамп не перестает шокировать изумленную публику: то он собирается купить Гренландию, то грозит силой вернуть контроль над Панамским каналом, а то и вовсе заявляет о намерении взять под свое крыло Газу и превратить ее в "ближневосточную Ривьеру", попутно выдворив оттуда все палестинское население. Вот и до Украины очередь дошла: Трамп предложил Киеву сделку — американское оружие в обмен на украинские редкоземы. В принципе подход вполне в духе американского президента, учитывая его бизнес-прошлое. Представляется, однако, что дело тут не только в бизнесе: похоже, помощники Трампа решили подсказать ему способ встроить Украину в общую стратегию MAGA ("Сделаем Америку снова великой") и America First.

Продать родину? Да легко!

На самом деле идея сделки принадлежит вовсе не Трампу. Изначально она была частью обнародованного осенью прошлого года "плана победы", с помощью которого Владимир Зеленский рассчитывал убедить западных спонсоров усилить поддержку Украины. Понимая, что одними призывами и воззваниями о помощи уже не отделаться, он тогда предложил фактически передать в полное распоряжение партнеров, в первую очередь США, богатства украинских недр, отдельно упомянув уран, титан, литий и прочие ценные ресурсы. Сдержанное брюзжание оппонентов по поводу "продажи родины оптом и в розницу" его ничуть не волновало: речь шла о его дальнейшей судьбе, и ради выживания он, понятное дело, готов был не только недра, но и всю Украину продать с потрохами.

Ясно, что щедрое бизнес-предложение было адресовано не администрации Джо Байдена, доживавшей к тому моменту свои последние недели, а именно Трампу, чья грядущая победа на президентских выборах уже мало у кого вызывала сомнения. Однако Трампу в разгар предвыборной борьбы было выгоднее представлять Украину как токсичный актив на балансе у администрации демократов, отсюда и все его заявления о том, что он бы не допустил конфликта и может урегулировать его в 24 часа после своей победы. А после победы возникли более насущные дела: формирование собственной команды, сведение счетов с "вашингтонским болотом", включая искоренение гендерных извращений и прочей либеральной повестки, и выстраивание внешнеполитических приоритетов, среди которых Украине места явно не нашлось.

Тем временем у Зеленского все больше "подгорало", сидеть сложа руки и ждать, пока Трамп разберется с другими делами и милостиво обратит внимание на Киев, не было никакой возможности, следовало действовать. По сведениям американских СМИ, еще в декабре, за месяц до инаугурации Трампа, Зеленский направил в Штаты делегацию, которая представила местным деловым кругам проекты передачи под их контроль месторождений ценных металлов. А когда Сенат Конгресса США утвердил кандидатуру Криса Райта на должности министра энергетики, глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сразу же направил американскому коллеге письмо с предложением создать стратегическую коммерческую долю США в энергетическом секторе Украины.

Судя по всему, отчаянное желание Зеленского продать родину со всеми ее богатствами наконец-то довели до сведения Трампа, и тот оценил бизнес-проект, укладывающийся в стратегию MAGA. Так что, когда на встрече с журналистами в Белом доме ему задали вопрос по этой теме, у Трампа уже был заготовлен ответ: "Я хочу обеспечить наличие редкоземельных металлов. Мы даем [украинцам] миллиарды долларов. У них отличные редкоземельные металлы. А я хочу обеспечить редкоземельные металлы. И они этого хотят". Как пояснил на следующий день руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз, Соединенным Штатам "необходимо компенсировать любые средства, которые они потратили или продолжают тратить на помощь Украине", и доступ к украинским подземным кладовым — это хороший вариант. Впрочем, уточнил Хьюз, обсуждения того, "каким образом лучше обеспечить эту компенсацию", еще продолжаются, и никакой "график пока не установлен".

По заданному вектору

На мой взгляд, версия о том, что кто-то из ближайшего окружения Трампа подсказал ему сделать украинские редкоземы частью общей стратегии MAGA, выглядит вполне достоверной. Во всяком случае, она вписывается в то, чем американский президент занимался на внешней арене в последний месяц — как до, так и после вступления в должность. Он ведь не просто так выбрал Гренландию, Канаду, Мексику, Панаму и Китай первоочередными мишенями своих заявлений и действий. Гренландия — это контроль над значительной частью Арктики и огромные запасы разнообразных полезных ископаемых. Канада и Мексика — не просто крупные торговые партнеры, но и соседи, с которыми тесно связана проблема нелегальной миграции и наркотрафика. Панама — это канал, который, в представлении Трампа, в значительной степени оказался под контролем Китая. А Китай — это вообще главный конкурент и противник в борьбе за мировое господство. И все вместе это — части стратегии MAGA, или, если угодно, America First.

Буквально за считаные дни Трамп сумел кое-чего добиться: заставил пойти на уступки Мексику и Канаду; приструнил руководство Панамы; заставил Данию, чьим автономным регионом является Гренландия, судорожно метаться в поисках поддержки от партнеров по ЕС; заодно и Евросоюз припугнул пошлинами и вынудил согласиться на увеличение военных расходов. Вот только с Китаем не срослось: тот на введенные Трампом дополнительные пошлины ответил своими, да еще и ужесточил контроль над экспортными поставками редких металлов, без которых нынче не обходится ни одна современная отрасль промышленности.

А что же Украина? Она в глобальные планы Трампы поначалу не очень-то вписывалась. Складывалось даже ощущение, что американский президент не очень представлял, с какого боку взяться за эту проблему, потому предоставил разработку планов своему окружению. Сам же отделывался дежурными заявлениями о том, что, мол, этот конфликт надо прекратить и скоро мы это сделаем. Да и этих скучных фраз, наверное, не произносил бы, если бы ему каждый день не задавали вопросы: ну что же? А как? А когда?

Тем временем в вашингтонской администрации, по сведениям телеканала NBC, возникли расхождения по поводу планов урегулирования на Украине. Помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по России и Украине Кит Келлог выступали за то, чтобы оказывать больше давления на Москву. Вице-президент Джей Ди Вэнс, напротив, предлагал свернуть помощь Киеву, чтобы побыстрее закончить конфликт. Пока, видимо, кто-то из них не подсунул Трампу идею насчет редкоземельных металлов, за которую тот сразу ухватился. Ценное сырье — это вам не призрачные либеральные ценности! Это даже лучше, чем с Гренландией, потому что с той еще не известно, выгорит ли, а тут сами предлагают.

Продавец воздуха

Здесь следует слегка притормозить и сделать несколько уточнений. Во-первых, практически никаких редкоземельных металлов — по крайней мере, если исходить из классификации по таблице Менделеева, — в украинских недрах нет. Зато есть редкие, или пусть не очень редкие, но все равно весьма ценные, металлы — литий, уран, титан, никель, марганец… Трудно сказать, о чем именно доложили Трампу, но есть основания предполагать, что он-то имел в виду скорее всего германий и галлий, почти монопольным поставщиком которых на мировой рынок является Китай.

Во-вторых, объемы сырьевых ресурсов. С подачи украинского издания Forbes говорят, что в украинских недрах залегают запасы этих самых ценных металлов аж на $15 трлн. Но кто поручится за точность этой оценки? Если с разрабатываемыми месторождениями никеля или марганца все примерно понятно, то по литию и урану — большой вопрос. Дело еще и в том, что все геологоразведочные работы проводились на Украине в то время, когда она была советской республикой, соответственно, значительную часть документации унаследовала Россия. Сама же Украина на сколько-нибудь серьезную разведку недр за три с лишним десятилетия незалежности так и не сподобилась. Так что "есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе — науке это неизвестно".

В-третьих, даже если допустить реальное наличие богатых залежей, тут же встает вопрос о себестоимости добычи. Одно дело, если можно добывать руду в открытом карьере, совсем другое — если ресурсы залегают на большой глубине. Понадобится доразведка, обустройство шахт, специальное оборудование, строительство дорог и коммуникаций — короче говоря, огромные инвестиции. В итоге бумажные триллионы на деле могут превратиться в миллиарды или, скажем, сотни миллионов, и это еще в лучшем случае. А ведь разница между двенадцатью и семью-восемью нулями в действительности очень велика. И не забудем про сроки: налаживание производственного цикла может занять долгие годы, по истечении которых у власти не будет уже ни самого Трампа, ни, вполне возможно, его преемников.

Понятно, что для Зеленского, желающего во что бы то ни стало впарить — прошу прощения за жаргон, но иное слово здесь едва ли уместно — Трампу богатства украинских недр в обмен на гарантию собственной жизни и свободы, триллионом больше, триллионом меньше — никакой разницы, ведь не с себя же последнюю рубаху снимает. Но тут вступает в силу в-четвертых, оно же главное. Дело в том, что, по оценкам западных СМИ, большая часть тех подземных богатств, которые Зеленский посулил Трампу, находится на территории, контролируемой Россией. Таким образом, Зеленский фактически пытается торговать воздухом, предлагая купить у него то, чего он на самом деле не имеет.

Двигать фронт на запад

По оценке украинского агентства УНИАН, более 70% запасов ценного сырья приходится на ДНР и ЛНР, а также на Днепропетровскую область, к которой линия фронта приблизилась почти вплотную. Да, собственно, и сам Зеленский, пусть и без цифр, признал: "Частично там [на неподконтрольных Киеву территориях] были действительно большие объемы наших полезных ископаемых".

Американские и европейские СМИ тоже буквально в один голос признают: реализовать сделку "редкоземы в обмен на оружие" будет очень непросто — и прежде всего как раз потому, что Киев не контролирует территории, где расположены запасы ценного сырья. Есть и еще один момент, который обычно не афишируется: часть месторождений еще до Зеленского была продана западным компаниям его предшественником Петром Порошенко. И кто сказал, что эти собственники захотят просто так, за здорово живешь отдавать свое имущество Америке?

Многие сейчас рассуждают о том, как заявление Трампа о редкоземах может повлиять на формирование плана американской администрации по урегулированию конфликта на Украине. Предполагалось, что проект плана может на следующей неделе изложить спецпосланник Келлог во время Мюнхенской конференции по безопасности. Но он предположения опроверг, сообщив, что план будет представлен самим американским президентом. Про возможные сроки он ничего не сказал, заметил лишь, что план должен учитывать мнение всех сторон. "Как только нам удастся перейти к обсуждениям лицом к лицу, можно поработать и над уступками", — заявил Келлог в эфире телеканала Fox News.

По мнению ряда обозревателей, Зеленский может попытаться использовать интерес Трампа к редкоземам, чтобы вынудить Россию пойти на территориальные уступки. Правда, для полноценной торговли ему надо сохранить имеющийся плацдарм в Курской области. Словно в подтверждение этой версии, подразделения ВСУ 6 февраля предприняли там попытку контрнаступления, но были отбиты, потеряв при этом шесть танков и другую бронетехнику.

Не исключен и вариант, при котором Трамп, более глубоко вникнув в скрытые ловушки бизнес-план Зеленского, попросту отзовет идею сделки. Ему, с его репутацией прожженного дельца, уж точно не захочется выглядеть простаком, которого обвел вокруг пальца вчерашний комик.

А пока Вашингтон, Киев и пытающаяся примкнуть к ним Европа изучают, обсуждают, торгуются и делят шкуру неубитого медведя, перед нами стоит все та же задача: настойчиво, последовательно и неуклонно сдвигать линию фронта на запад. Глядишь, скоро Зеленскому и продавать будет нечего.

Андрей Низамутдинов