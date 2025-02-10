Николай Патрушев: НАТО пытается парализовать работу российских портов в Балтийском море

ЦАМТО, 7 февраля. НАТО пытается блокировать Россию в Балтийском море и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

"Координируемые англосаксами действия Североатлантического альянса на Балтике, в Финском заливе, представляют собой попытки блокады России, в том числе с целью парализовать работу наших портов в Ленинградской и Калининградской областях", – сказал он 6 февраля на совещании по вопросам обеспечения безопасности морского и речного судоходства в Нижнем Новгороде.

По его словам, политика НАТО негативно влияет на безопасность грузовых и пассажирских перевозок, разрушает глобальную систему морского торгового судоходства.

"В своем стремлении ослабить Россию западники используют и террористические методы. Примером этому является атака российского судна в Средиземном море, а также, по сути, пиратский захват судна Eagle S на Балтике", – отметил Н.Патрушев.