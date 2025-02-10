Войти
ТАСС

Эксперт Моро: ВКС РФ смогут сбивать на взлете поставленные Киеву Mirage 2000

656
0
0
Французские многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5F
Французские многоцелевые истребители Dassault Mirage 2000-5F.
Источник изображения: Фото: Allied Joint Force Command Brunssum

Бывший французский офицер-десантник добавил, что ВКС его страны списывают эти истребители со службы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ способны сбивать истребители Mirage 2000, переданные Украине, уже на взлете. Такое мнение ТАСС выразил бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены на Украину. Глава военного ведомства не уточнил количество доставленных Киеву самолетов, однако газета La Tribune сообщала, что Франция может поставить Украине не более шести истребителей.

"В любом случае у русских есть ракеты класса воздух - воздух Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 км. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить, особенно если летчик не управляет им должным образом", - сказал Моро.

В целом, по его словам, Mirage 2000 - хороший многоцелевой истребитель, но ВКС Франции списывают его со службы. "Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям управляемыми бомбами и ракетами, такими как SCALP. Также самолет имел модификацию носителя ядерного оружия. Сейчас все Mirage 2000 постепенно заменяются истребителями Rafale", - напомнил эксперт.

Он отметил, что применение Mirage 2000 станет "очередной бойней, которая только увеличит число погибших украинских летчиков". "Получение Mirage 2000 ничего не изменит для Воздушных сил Украины", - заключил Моро. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Франция
Продукция
Mirage-2000
Rafale
SCALP
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 10.02 21:48
  • 0
На стороне чего находится путинская Россия?
  • 10.02 20:50
  • 1
В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО
  • 10.02 20:16
  • 2
В РФ появятся танки с полной защитой корпуса от FPV-дронов
  • 10.02 17:41
  • 1
В Германии захотели модернизировать Gepard из-за Украины
  • 10.02 17:35
  • 16
Севморпути нужны железные дороги и мосты
  • 10.02 17:24
  • 1
Снимок находящихся рядом российского истребителя Су-57 и американского F-35 на аэродроме в индийском Бангалоре появился в Сети
  • 10.02 15:51
  • 7525
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 10.02 15:39
  • 8
Разборки шестого поколения: побьет ли российский ПАК ДА американский B-21? (The National Interest, США)
  • 10.02 09:14
  • 1
Названы преимущества проводных дронов перед ПТРК
  • 09.02 19:53
  • 4
Мерц заявил о готовности поговорить с Путиным
  • 09.02 19:29
  • 1456
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 09.02 17:52
  • 418
Россия приняла на вооружение новую боевую машину поддержки танков "Терминатор-2", разработанную специально для уличных боев: это настоящий "комбайн смерти"! (Sohu, Китай)
  • 09.02 16:45
  • 29
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 09.02 08:03
  • 0
Интересная и важная тема, поднятая участником forumov в виде ссылок на высказывания И. Шишкина на телеканале "День" примерно 2 года назад.
  • 09.02 04:56
  • 5
Лидеры ЕС рассуждают на тему обороны, но где взять миллиарды евро, чтобы заплатить за нее? (The Guardian, Великобритания)