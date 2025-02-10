Эксперт Моро: ВКС РФ смогут сбивать на взлете поставленные Киеву Mirage 2000

Бывший французский офицер-десантник добавил, что ВКС его страны списывают эти истребители со службы

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ способны сбивать истребители Mirage 2000, переданные Украине, уже на взлете. Такое мнение ТАСС выразил бывший французский офицер-десантник, военный эксперт Ксавье Моро.

Ранее министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню заявил, что первые французские самолеты Mirage 2000 доставлены на Украину. Глава военного ведомства не уточнил количество доставленных Киеву самолетов, однако газета La Tribune сообщала, что Франция может поставить Украине не более шести истребителей.

"В любом случае у русских есть ракеты класса воздух - воздух Р-37М, которые имеют дальность пуска не менее 300 км. Поэтому, по сути, как только Mirage 2000 взлетит, его уже можно сбить, особенно если летчик не управляет им должным образом", - сказал Моро.

В целом, по его словам, Mirage 2000 - хороший многоцелевой истребитель, но ВКС Франции списывают его со службы. "Он предназначен для завоевания господства в воздухе и нанесения ударов по наземным целям управляемыми бомбами и ракетами, такими как SCALP. Также самолет имел модификацию носителя ядерного оружия. Сейчас все Mirage 2000 постепенно заменяются истребителями Rafale", - напомнил эксперт.

Он отметил, что применение Mirage 2000 станет "очередной бойней, которая только увеличит число погибших украинских летчиков". "Получение Mirage 2000 ничего не изменит для Воздушных сил Украины", - заключил Моро.