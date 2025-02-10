Москва не видит возможности для возобновления диалога с Токио по мирному договору - замглавы МИД РФ

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Москва пока не видит возможности для возобновления переговоров с Японией по мирному договору.

"У наших дальневосточных берегов демонстративно наращивается совместная с США и другими государствами - членами НАТО провокационная военная активность. Одновременно Япония оказывает прямую материально-техническую помощь киевскому режиму. В таких условиях не видим возможности для возобновления переговоров с Токио о заключении основополагающего документа, который был призван стать базой для долгосрочных добрососедских отношений", - сказал Руденко в интервью "Известиям".

Он отметил, что Токио ввел против РФ 25 пакетов нелегитимных санкций после начала СВО, что привело к последовательному демонтажу российско-японских отношений.