В Генштабе ВС РФ назвали четыре задачи для военной науки с начала СВО

В частности, было необходимо описать все изменения в тактике и оперативном искусстве, а также осмыслить боевой опыт, сообщил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Важнейшими для военной науки с начала проведения специальной военной операции (СВО) стали четыре задачи, в том числе осмысление полученного опыта и выработка рекомендаций. Об этом заявил председатель Военно-научного комитета Вооруженных сил РФ - замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Василий Трушин.

"В этой связи важнейшими для военной науки стали четыре задачи. Прежде всего необходимо было увидеть новые явления и достоверно описать все изменения в тактике и оперативном искусстве, новые способы, которые применяются на поле боя. Другая задача - осмыслить полученный боевой опыт, вскрыть проблемные вопросы подготовки и ведения боевых действий, найти и сформулировать пути их решения", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".

Третья задача, продолжил Трушин, "заключается в выработке обоснованных рекомендаций по вопросам строительства, оснащения, подготовки и применения войск и сил, внесении необходимых изменений в военную теорию и руководящие документы".

"Четвертое - спрогнозировать, какие способы выполнения боевых задач, вооружение и техника будут применяться в будущем и какие к ним должны предъявляться требования. На решении этих задач и сосредоточены сегодня основные усилия военных ученых", - отметил он.

Как следствие, все это потребовало изменить направленность научных исследований, подчеркнул генерал-полковник. "Современные планы научной работы существенно отличаются от планов, формировавшихся до СВО. В основном они охватывают вопросы подготовки и ведения боевых действий. Вопросы, напрямую не касающиеся проведения операции, ее всестороннего обеспечения, временно отошли на второй план", - уточнил он.