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Интерфакс-АВН

Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС отправятся в изгнание - СМИ

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Источник изображения: © AFP 2023 / ABIR SULTAN

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинского движения ХАМАС отправятся в изгнание, сообщает Axios со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно собеседникам портала, во время своих встреч в Вашингтоне Нетаньяху представил план прекращения войны в Газе в обмен на то, что ХАМАС откажется от власти, а его лидеры покинут Газу.

Как сообщили американские источники, Нетаньяху хочет продлить первую фазу соглашения с ХАМАС, чтобы освободить больше заложников.

В обмен на освобождение дополнительных заложников Израиль готов освободить еще больше палестинских заключенных.

По данным собеседников портала, если это удастся, в ходе переговоров по второму этапу сделки Нетаньяху планирует представить ХАМАС предложение, которое включает прекращение войны в Газе и освобождение "высокопоставленных" палестинских заключенных, которых Израиль не согласился освободить на первом этапе сделки.

Взамен премьер-министр Израиля потребует, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников, отказался от власти в секторе Газа, а его лидеры, включая тех, кто будет освобожден из тюрьмы, отправились в изгнание, заявили источники.

"Биби (Биньямин Нетаньяху - ИФ) и израильское руководство разработали план, который включает в себя разрешение высшему руководству ХАМАС отправиться в изгнание в третью страну", - сообщил один из них.

Тем временем высокопоставленные израильские чиновники утверждают, что ХАМАС уже согласился отказаться от гражданского контроля над Газой и передать ответственность за процесс восстановления Палестинской администрации или независимому комитету.

Между тем, по мнению одного из собеседников, шансы на то, что лидеры ХАМАС в Газе согласятся отправиться в изгнание, "крайне малы".

Он отметил, что это может привести к срыву соглашения об освобождении заложников и прекращении огня и к возобновлению войны.

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Израиль
США
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