DM опубликовала мирный план Трампа по урегулированию кризиса на Украине

В Сеть попали подробности мирного плана по Украине, пишет Daily Mail. Разработанные Трампом пункты включают в себя прекращения огня к 20 апреля и признание Киевом занятых Россией территорий. Мечтам Зеленского о НАТО также не суждено было сбыться.

В рамках своего мирного плана президент США Дональд Трамп пытается убедить президента Украины Владимира Зеленского договориться о прекращении огня с Россией к Пасхе (20 апреля).

Трамп, который долгое время утверждал, что сможет договориться о прекращении боевых действий на Украине "за 24 часа", работает над тем, чтобы положить конец конфликту хотя бы за 100 дней.

По неподтвержденной информации, которую опубликовало украинское издание "Страна.ua", "в политических и дипломатических кругах Украины" обсуждается некий план. Он подразумевает установление режима прекращения огня к 20 апреля, что должно остановить стабильное продвижение России вглубь территории Украины. План также включает в себя запрет на вступление Украины в НАТО и требование к Киеву признать суверенитет России над новыми территориями.

Кроме того, украинские войска будут выведены из Курской области, где они начали контрнаступление в августе, а контингент европейских солдат, в который могут войти британские войска, будет задействован для охраны демилитаризованной зоны. Американские войска не будут в этом участвовать.

Сообщается, что ЕС попросят оказать Украине помощь в усилиях по восстановлению страны. По данным аналитического центра German Marshall Fund, это обойдется в 486 миллиардов долларов (392 миллиарда фунтов стерлингов) в течение следующего десятилетия.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг существование планов по прекращению огня. Белый дом пока официально не прокомментировал утечку "мирного плана".

Но если информация подтвердится, то Владимир Зеленский и Владимир Путин проведут телефонный разговор в течение нескольких дней, прежде чем враждующие стороны встретятся в конце февраля — в начале марта. Официальное заявление о прекращении огня будет сделано 20 апреля.

Декларация об условиях прекращения конфликта будет опубликована к 9 мая, после чего Киеву будет предложено не продлевать военное положение и не проводить мобилизацию войск.

Трамп также хочет организовать Международную мирную конференцию при посредничестве других ключевых стран для выработки соглашения о прекращении конфликта.

Хотя многие пункты плана и предусматривают уступки со стороны Украины, но Трамп, как сообщается, все же планирует продолжать поддержку ВСУ и предоставить Украине возможность вступить в ЕС к 2030 году.

Россия окажется в выгодном положении, поскольку планы включают отмену санкций на российские энергоносители в течение нескольких лет. Однако, предполагается, что часть средств от специальных пошлин на энергоносители будут перенаправляться на восстановление Украины.

Офис Зеленского упорно отрицает правомерность подобного мирного плана.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем Telegram-канале: "Никаких „мирных планов“ за „100 дней“, [публикующихся] в медиа, не существует в реальности, под это маскируют лишь вбросы [якобы со стороны россиян]".

В воскресенье, 2 февраля, Зеленский заявил: "Война России против Украины, против Европы, против всего мира. Но прежде всего война идет на нашей земле. Исключить Украину невозможно из любой площадки. Или эта переговорная площадка не будет иметь реальных результатов, а будет иметь только результаты политические: а с безопасностью и окончанием войны такие результаты не будут никак связаны".

"Я бы очень хотел, чтобы европейский голос также был. Для нас это важно, потому что мы будем членами ЕС. Но я не могу сегодня четко сказать, какая будет структура переговорного процесса. Потому что мы еще не имеем общего плана", — отметил он.

В России, в свою очередь, заявили, что США пока не предлагали никакой конкретики по соглашению о прекращении огня.

"Сейчас пока много слов, много заявлений, но какой-то такой четкости и ясности по предпринимаемым шагам нет. Поэтому и рассуждать о перспективах переговоров или о чем-либо вообще в этом контексте было бы преждевременным", — считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Россия контролирует около 20% территории Украины. В четырех бывших украинских регионах также были проведены референдумы, жители которых проголосовали за присоединение к России.

Зеленский ранее заявлял, что не отдаст ни пяди земли Путину, но также признал, что Украина не сможет быстро вернуть утраченные территории.

В ночь на 6 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по аэродрому "Приморско-Ахтарск" в Краснодарском крае, который использовался для запуска иранских ударных беспилотников "Шахед". Франция же подтвердила, что первая партия французских истребителей Mirage сегодня прибыла на Украину.

Министерство обороны РФ сообщило, что российским ПВО удалось уничтожить украинские беспилотники над Краснодарским краем, но не сообщило, где именно, и не упомянуло аэродром.

Украина разработала собственные беспилотники большой дальности в рамках усилий по развитию отечественной военной промышленности и снижению зависимости от западной помощи.

Тем временем французские власти заявили, что доставили [на Украину] первые истребители, обещанные Киеву президентом Эммануэлем Макроном в июне 2024 года.

"Первые самолеты прибыли на Украину сегодня. На их борту — прошедшие многомесячную подготовку во Франции украинские пилоты, которые теперь будут участвовать в защите воздушного пространства Украины", — написал министр обороны Франции Себастьен Лекорню в социальной сети X (бывший Twitter), не уточнив их конкретное количество.

Украина также получила истребители F-16 от европейских стран, хотя украинские власти редко упоминают их в официальных комментариях о боевых действиях.

В ночь на 6 февраля российские войска атаковали Украину 77 ударными дронами "Шахед" и беспилотниками-имитаторами разных типов, а также двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". Об этом сообщило командование ВВС Украины.

В заявлении говорится, что 56 целей удалось сбить, еще 18 — были локационно потеряны без негативных последствий.

Некоторые здания были повреждены, но о жертвах не сообщалось.