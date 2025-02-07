Иран не стремится к созданию ядерного оружия, и это легко проверить - президент

Дубай. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Иран не стремится к созданию ядерного оружия, поскольку доктрина Исламской республики отвергает применение такого оружия, заявил в четверг президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"Мы не стремимся к созданию ядерного оружия", - сказал Пезешкиан на встрече с иностранными дипломатами в Тегеране, добавив, что "проверить этот вопрос - простая задача". Президент Ирана сказал, что не возражает против дополнительных инспекций.

Пезешкиан пояснил, что применение ядерного оружия и оружия массового поражения является убийством невинных людей, которое запрещено доктриной Исламской республики и фетвой (исламским религиозным эдиктом) аятоллы Али Хаменеи.

В среду президент США Дональд Трамп восстановил политику "максимального давления" на Иран из-за опасений, что страна стремится создать ядерное оружие. Он призвал к заключению нового соглашения по иранской ядерной программе. Тегеран раскритиковал возобновление этой политики.

В соответствии с этой политикой, которой Трамп придерживался во время первого президентского срока, Вашингтон вышел из ядерной сделки, которая ограничивала ядерную программу Ирана в обмен на ослабление санкций.